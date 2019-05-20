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Косачев считает, что у Зеленского есть шанс войти в историю миротворцем

20 мая 2019, 18:39  •  68 • Политика

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Новый президент Украины Владимир Зеленский может войти в историю как миротворец, если урегулирует конфликт в Донбассе, который начал не он. Такое мнение выразил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Зеленский действительно имеет уникальный шанс закончить войну, которую начал не он, и войти в историю страны в роли миротворца. Потому что продолжение - как и не продолжение - боевых действий зависит исключительно от центральной украинской власти. Нужно просто прекратить войну против своего народа", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он отметил, что это одновременно и просто - достаточно лишь приказа верховного главнокомандующего, - и крайне трудно, так как "придется отказаться от всей многолетней демагогии про внешнюю агрессию и т. п.". "Но, как представляется, ради такой великой цели, ради спасенных жизней людей на Донбассе, на это пойти можно", - считает сенатор.

Косачев в целом приветствовал заявление Зеленского, объявившего своей первоочередной задачей прекращение огня в Донбассе. "В любом случае ждем не слов, а дел. И больше всего их ждут на многострадальном Донбассе", - оговорился глава комитета Совета Федерации.

По его словам, обращения нового президента на русском языке к жителям Донбасса и Крыма с посылом, что они "не чужие для Украины", также явно недостаточно для понимания, что будет дальше. "Для Крыма это, к счастью, не актуально, но по поводу Донбасса слова президента о том, что "за эти годы власть не сделала ничего, чтобы они чувствовали себя украинцами", очень даже справедливы", - отметил Косачев.

При этом он напомнил, что Верховная рада 25 апреля приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который 20 мая планируется обсудить в Совете Безопасности ООН. "И когда Зеленский с пафосом говорит о том, что "нужно возвращать не только территории, но и людей", то законы, ограничивающие права этих людей на использование родного языка, явно не лучший способ возвратить их обратно в юрисдикцию Украины", - заключил Косачев.

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