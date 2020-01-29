Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков уточнил информацию об отставке Суркова
"Заложены нереалистичные ожидания": Экономист объяснил, почему ГПП не ...
Архив к 20-летию Путина у власти пополнился новыми фото и видео
"Новые границы ": Журналисты NYT узнали, какие территории США "по...
Главная / Политика

Косачев считает, что "сделка века" нуждается в анализе

29 января 2020, 03:09  •  53 • Политика

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заявленная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной нуждается в анализе. Но если стороны хотя бы согласятся договариваться на основе плана Вашингтона - это будет общий успех, заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Заявленная Трампом "сделка века", конечно же, нуждается в детальном анализе, причем не столько даже в ее содержательной части, сколько в резонансной - в плане реакции на нее обеих сторон застарелого ближневосточного конфликта. И если все - ну вдруг? - не то что безоговорочно примут план Вашингтона, но хотя бы согласятся договариваться на его основе, это был бы общий успех, и, полагаю, не столь важно, кто был бы его "отцом", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в сделке по иранской ядерной программе огромную роль сыграла позиция администрации Барака Обамы, "и все отдавали ей должное, в том числе в России, без малейшей ревности". Главное, как полагает сенатор, результат.

Сомнительные достижения

Вместе с тем парламентарий отметил несколько моментов в инициативе Трампа, которые смущают его. В частности тот факт, что за достижение выдается многое из того, что Израиль и так обязан сделать согласно резолюциям Совбеза ООН. Речь идет о прекращении (а не временном замораживании) поселенческой деятельности в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. "По поводу создания двух государств на этих территориях Генассамблея ООН проголосовала еще в 1947 году. А 6 мая 2004 года Ассамблея подтвердила, что палестинцы имеет право на суверенитет над Восточным Иерусалимом, поэтому и тут "подарка" им по сути нет", - констатировал Косачев.

Его также смутило и то, что до разработки и реализации своего плана Белый дом сделал важные односторонние шаги в пользу Израиля, а именно признал Иерусалим его столицей, а затем перенес туда посольство. "Если ты хочешь выступать в роли миротворца и непредвзятого арбитра, то так это не делается", - указал глава международного комитета СФ.

Также Косачев отмечает и то, что с палестинской стороной, судя по всему, не велись столь же интенсивные переговоры, что и с израильской, которая уже устами премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила о своей полной поддержке плана США. "А для танго, как известно, нужны двое, и эти двое - не США с Израилем", - подчеркнул он.

"Трамп полагается на экономическое предложение палестинцам ($50 млрд), которое ему, как бизнесмену, кажется щедрым и разумным. Однако корни проблем данного конфликта не в экономике, и решить их "покупкой" лояльности точно не получится. Все должны сохранить лицо и получить то, что составляло цель не одного поколения. За это проливали кровь, и это глубже, чем территориальный спор", - уверен парламентарий.

Однако при всех этих оговорках он пожелал Ближневосточному региону "удачной сделки". "И если получится не "сделка века", а хотя бы начало конструктивного диалога, это будет уже хорошо, ведь это именно то, за что наша сторона всегда выступала, стараясь поддерживать ровные отношения с каждой из сторон, не нарушая при этом резолюции ООН", - заключил сенатор.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



53
Источник
Похожие новости
28 января 2020, 22:39
"Победа не была окончательной": В Минобороны отметили подъём неонацизма в странах, которые внесли вклад в Победу
28 января 2020, 22:39
Такого не было последние 10 лет: США сбросили на Афганистан рекордное количество бомб. За полгода - около 700 жертв
28 января 2020, 12:54
Китай не обогнал: Россия по-прежнему занимает второе место по экспорту оружия, сообщает ЦАМТО
28 января 2020, 22:39
Хуснуллин стал куратором Крыма в правительстве РФ
29 января 2020, 01:54
Дольше будешь: иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода
28 января 2020, 22:39
"Заложены нереалистичные ожидания": Экономист объяснил, почему ГПП не прибавит 30 тысяч к пенсии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 января 2020, 13:24
Есть связь с США? Политолог задал неожиданный вопрос о смертоносном коронавирусе
22 января 2020, 08:24
"Это человек, который смел обращаться к Путину": Делягин о самом удачном назначении в новом правительстве
25 января 2020, 13:24
"Путин достал Бабченко даже в Израиле": Соцсети высмеяли истерику инсценировавшего свою смерть журналиста
23 января 2020, 02:54
Американцы перехватывают патрули русских: Очередная стычка в Сирии спровоцировала пробку - СМИ
27 января 2020, 01:09
Минируют берег Азовского моря, хотят ввести морскую блокаду: Украина готовится к стычке с Россией
24 января 2020, 01:39
"Удар под дых всей той русофобской клоаке": Польша, Литва и Украина "слились" с форума памяти жертв холокоста
24 января 2020, 17:54
"Нужен был рычажок": Делягин объяснил, зачем "слуг народа" заставили пачками сдавать гражданство
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.