Косачев считает, что "сделка века" нуждается в анализе

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Заявленная президентом США Дональдом Трампом "сделка века" по мирному урегулированию между Израилем и Палестиной нуждается в анализе. Но если стороны хотя бы согласятся договариваться на основе плана Вашингтона - это будет общий успех, заявил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Заявленная Трампом "сделка века", конечно же, нуждается в детальном анализе, причем не столько даже в ее содержательной части, сколько в резонансной - в плане реакции на нее обеих сторон застарелого ближневосточного конфликта. И если все - ну вдруг? - не то что безоговорочно примут план Вашингтона, но хотя бы согласятся договариваться на его основе, это был бы общий успех, и, полагаю, не столь важно, кто был бы его "отцом", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он напомнил, что в сделке по иранской ядерной программе огромную роль сыграла позиция администрации Барака Обамы, "и все отдавали ей должное, в том числе в России, без малейшей ревности". Главное, как полагает сенатор, результат.

Сомнительные достижения

Вместе с тем парламентарий отметил несколько моментов в инициативе Трампа, которые смущают его. В частности тот факт, что за достижение выдается многое из того, что Израиль и так обязан сделать согласно резолюциям Совбеза ООН. Речь идет о прекращении (а не временном замораживании) поселенческой деятельности в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу реки Иордан. "По поводу создания двух государств на этих территориях Генассамблея ООН проголосовала еще в 1947 году. А 6 мая 2004 года Ассамблея подтвердила, что палестинцы имеет право на суверенитет над Восточным Иерусалимом, поэтому и тут "подарка" им по сути нет", - констатировал Косачев.

Его также смутило и то, что до разработки и реализации своего плана Белый дом сделал важные односторонние шаги в пользу Израиля, а именно признал Иерусалим его столицей, а затем перенес туда посольство. "Если ты хочешь выступать в роли миротворца и непредвзятого арбитра, то так это не делается", - указал глава международного комитета СФ.

Также Косачев отмечает и то, что с палестинской стороной, судя по всему, не велись столь же интенсивные переговоры, что и с израильской, которая уже устами премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявила о своей полной поддержке плана США. "А для танго, как известно, нужны двое, и эти двое - не США с Израилем", - подчеркнул он.

"Трамп полагается на экономическое предложение палестинцам ($50 млрд), которое ему, как бизнесмену, кажется щедрым и разумным. Однако корни проблем данного конфликта не в экономике, и решить их "покупкой" лояльности точно не получится. Все должны сохранить лицо и получить то, что составляло цель не одного поколения. За это проливали кровь, и это глубже, чем территориальный спор", - уверен парламентарий.

Однако при всех этих оговорках он пожелал Ближневосточному региону "удачной сделки". "И если получится не "сделка века", а хотя бы начало конструктивного диалога, это будет уже хорошо, ведь это именно то, за что наша сторона всегда выступала, стараясь поддерживать ровные отношения с каждой из сторон, не нарушая при этом резолюции ООН", - заключил сенатор.