Косачев считает, что сам факт прямого межкорейского диалога внушает оптимизм

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Факт возобновления прямого межкорейского диалога внушает оптимизм, так как альтернативы ему не существует, но результаты можно будет оценивать только по окончании встречи. Такое мнение высказал корреспонденту ТАСС в пятницу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Сам факт возобновления прямого диалога внушает оптимизм, ведь альтернативы ему не существует, и любые попытки разговаривать друг с другом с позиций силы по определению обречены на провал", - сказал Косачев.

"Разумеется, оценивать результаты встречи будет возможным только по окончании переговоров", - добавил он.

По его мнению, выйти на прорывные решения на первой за десять лет такой встрече вряд ли удастся, "хотя надежда на это "умирает последней".

В пятницу в пограничном пункте Пханмунджом проходит первый за более чем десять лет межкорейский саммит. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Республики Корея Мун Чжэ Ин уже провели за столом переговоров более полутора часов, после чего ушли на перерыв. В скором времени их совместная программа, как ожидается, продолжится.