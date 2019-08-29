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Косачев считает, что Разумкову придется набираться опыта "по ходу дела"

29 августа 2019, 19:09  •  19 • Политика

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что избранному в четверг спикером Верховной рады Дмитрию Разумкову придется набираться опыта политической деятельности "по ходу дела". Сенатор подчеркнул, что на нем теперь лежит и обязанность по выполнению парламентской части обязательств Украины по минским соглашениям.

"Как парламентарий он нам, разумеется, неизвестен, так как впервые избрался в Верховную раду. Его политический опыт до сих пор - это главным образом партстроительство и две избирательные кампании. Для политика опыт неплохой, для спикера парламента - на этот момент вряд ли достаточный, придется набираться опыта по ходу дела", - сказал Косачев ТАСС.

Сенатор отметил, что доминирование фракции партии "Слуга народа" в новом составе Верховной рады облегчит ему эту задачу, "поэтому, скорее всего, он будет действовать достаточно уверенно". "Но собственное парламентское большинство - это не только возможности, но и обязанности. В частности, по выполнению парламентской части обязательств Украины по минским соглашениям. Посмотрим, как с этим будет справляться господин Разумков", - подчеркнул Косачев.

Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Разумков был избран в четверг спикером парламента Украины. За соответствующее решение проголосовали 282 депутата Верховной рады из 226 необходимых.

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат минские договоренности. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным, так как украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности. Кроме того, Украина настаивает на передаче ей участка границы с Россией, хотя это должно произойти, согласно минским договоренностям, только после новых выборов в Донбассе.

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