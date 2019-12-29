Косачев считает, что обострение проблем между Грузией и Россией должно остаться в прошлом

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Москве и Тбилиси необходимо искать возможности для диалога, а не обострять проблемы, которые должны остаться в прошлом, уверен глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Рад, что удалось найти решение, не нарушающее законодательство Южной Осетии, но и не нагружающее дополнительно и без того отчаянно сложные отношения Тбилиси и Цхинвала", - написал Косачев в воскресенье на своей странице в Facebook, комментируя освобождение властями Южной Осетии грузинского врача Важу Гаприндашвили. "Чем меньше будет таких проблем, тем проще будет и нам в Москве восстанавливать диалог с грузинскими властями. Убежден, что время, когда проблемы надо было искать и обострять, остается в прошлом", - добавил сенатор.

Косачев отметил, что внимание к судьбе осужденного грузинского врача привлекла в середине декабря экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционной партии "Единая Грузия - демократическое движение" Нино Бурджанадзе. По словам сенатора, он пообещал ей оказать содействие в решении этой проблемы с учетом того, что речь шла о правоохранительной и судебной системах другого государства. "Работали вместе с коллегами из других ветвей российской власти, равно как и с задействованием каналов межпарламентского общения с Южной Осетией", - добавил политик. Ранее Бурджанадзе выразила благодарность Косачеву и замглавы МИД РФ Андрею Руденко, которые, по ее словам, сыграли положительную роль в деле освобождения Гаприндашвили.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам указал, что напряженность в отношениях Москвы и Тбилиси "только играет на руку экстремистам со всех сторон", и отметил, что проблемы между странами "надо решать последовательно и доброжелательно".

О деле грузинского врача

Гаприндашвили задержали 9 ноября в окрестностях села Орчосани Ахалгорского (Ленингорского) района, он обвинялся в незаконном пересечении границы. Суд Южной Осетии арестовал его на два месяца. Свою обеспокоенность по поводу задержания Гаприндашвили, который является председателем Союза травматологов и ортопедов Грузии, 15 ноября выразило Объединение медицинских ассоциаций Грузии.

18 ноября КГБ Южной Осетии сообщило, что Гаприндашвили принимал активное участие в событиях августа 2008 года в качестве военного врача. В Тбилиси категорически опровергают его участие в военных действиях. 19 ноября задержание Гаприндашвили обсудил с сопредседателями Женевских дискуссий по Закавказью заместитель главы МИД Грузии Лаша Дарсалия.

Как уточнили ТАСС в Верховном суде Южной Осетии, Ленингорский районный суд признал Гаприндашвили виновным 20 декабря, ему было назначено наказание в виде одного года и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В субботу на сайте президента Южной Осетии Анатолия Бибилова был опубликован указ о помиловании Гаприндашвили "с учетом личного ходатайства и в силу оказания содействия следствию", он был передан грузинской стороне.