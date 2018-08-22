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Косачев: санкции стали формой самооправдания для США и Запада в целом

22 августа 2018, 04:09  •  43 • Политика

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что антироссийские санкции стали формой самооправдания для США и Запада в целом. Об этом он заявил во вторник на своей странице в Facebook.

"Как известно, санкции уже давно стали своего рода формой самооправдания для США и Запада в целом: кто первый обвинил, тот и прав. Не случайно сама форма, в которой реализуются эти санкции, просто чудовищна с точки зрения базовых принципов права", - написал сенатор.

Косачев констатировал, что "самое безумное" в этом механизме то, что именно РФ, "вопреки любой судебной практике и принципу презумпции невиновности", должна в течение ближайших трех месяцев доказывать неприменение химического и биологического оружия, допустить проведение инспекций ООН и международных наблюдателей на соответствующие объекты. "То есть, мол, мы не только не представим доказательств в обоснование откровенно агрессивного акта, но еще и потребуем таких доказательств от их жертвы!", - отметил он.

"Уже хочется, чтобы очередные выборы в США прошли как можно скорее, может быть, кому-то наконец полегчает", - отмечает глава международного комитета Совфеда.

С 22 августа власти США вводят новые санкции в отношении России из-за приписываемой ей причастности к отравлению 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Вашингтон прежде всего вводит запрет на поставку России продукции двойного назначения.

Как отметил во время телефонного брифинга представитель Госдепартамента, через 90 дней американские власти примут решение по поводу второго пакета санкций против Москвы в зависимости от того, выполнит ли она ряд поставленных ей условий.

Вторая часть санкций, охарактеризованных ведущим брифинга как "драконовские", среди прочего предусматривает угрозу лишения права на посадку в США самолетов любой авиакомпании, которая контролируется правительством РФ.

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