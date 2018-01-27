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Косачев: Россия не ведет двойную игру и не помогает КНДР обходить санкции Совбеза ООН

27 января 2018, 05:24  •  67 • Политика

ТОКИО, 27 января. /ТАСС/. РФ не ведет двойную игру и не помогает КНДР обходить санкции Совета Безопасности ООН, в частности не занимается реэкспортом угля из КНДР в третьи страны. Об этом в субботу заявил в Токио председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Я исключаю подобного рода действия в той части, которая связана с государственной политикой РФ. Никакой двойной игры нет по определению. Всем российским ведомствам на уровне указа президента даны инструкции по скрупулезному выполнению всех резолюций Совета Безопасности ООН", - подчеркнул Косачев.

В то же время он указал на возможность того, что "отдельно взятые предприниматели могут искать лазейки". "Такое может быть в любой стране", - отметил Косачев. Он подчеркнул, что подтверждений таких случаев у него нет, но если российская сторона получит соответствующую информацию "из надежных источников, а не из СМИ в виде голословных заявлений", то на уровне соответствующих ведомств будут приняты меры по пресечению таких практик.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что уголь из КНДР, вероятно, в нарушение санкций СБ ООН был поставлен в Южную Корею и Японию через Россию. В сообщении утверждалось, что КНДР в период после августа 2017 года, когда СБ ООН запретил закупать у Пхеньяна его основные экспортные товары, по меньшей мере три раза перевозила уголь в российские порты Находка и Холмск. Там этот уголь сгрузили, а потом якобы погрузили на грузовые суда, которые и доставили его в Южную Корею и Японию. Официальных комментариев, которые бы подтверждали эти данные, агентство не приводило.

5 августа 2017 года Совет Безопасности ООН ужесточил санкционный режим в отношении КНДР в ответ на запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-14". Очередная резолюция запретила экспорт из КНДР ряда минералов и продукции, в том числе угля, железа, свинца и морепродуктов.

Ядерные испытания КНДР

КНДР с большой вероятностью продолжит проведение ядерных и ракетных испытаний после зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, считает Косачев.

"В прошлом году Северная Корея провела таких испытаний больше, чем за последние 10-15 лет. Думаю, что эта тенденция будет сохраняться и впредь до тех пор, пока будет сохраняться угроза вмешательства во внутренние дела КНДР и линия на смещение этого режима извне так, как это происходило в ряде других стран", - добавил Косачев.

Парламентарий выразил уверенность в том, что КНДР самым внимательным образом следила за тем, как США практиковали вмешательство во внутренние дела других стран, и делала соответствующие выводы. "Разорвать этот порочный круг можно только через взаимные гарантии. С одной стороны, это отказ от развития ядерной программы, с другой - отказ от попыток вмешательства во внутренние дела и гарантии уважения суверенитета этой страны", - считает сенатор.

Диалог Сеула и Пхеньяна 

Готовность Пхеньяна вести диалог с Сеулом и намерение сборной КНДР принять участие в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане - это сигнал, который должен быть оценен и поддержан, подчеркнул Косачев. По его мнению, попытки США и их союзников в регионе продолжать наращивать давление и вести себя так, словно ничего не происходит, - это "ложная интерпретация происходящего и крайне опасный сюжет развития всей этой ситуации".

Косачев уверен, что сейчас необходимо поощрять КНДР на то, чтобы диалог вокруг спортивно-олимпийской проблематики расширялся на другие актуальные темы двусторонних отношений. "Но этого не происходит и в помине. У меня есть подозрение, что при таком поведении наших западных коллег после Олимпиады вся эта история может опять уйти в песок, что было бы крайне прискорбно", - посетовал сенатор.

Позиция Японии
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Позиции России и Японии по проблеме КНДР расходятся в тактическом плане, заявил Косачев.

Он отметил, что российская сторона согласна, что "действия КНДР представляют проблему и угрозу" для региональной безопасности, в этом позиции Москвы и Токио едины. "Мы спорим о тактике. Японцы вслед за США являются сторонниками максимального давления - экономического и политического. Мы с китайскими партнерами придерживаемся другого подхода, который параллельно с давлением предполагает снижение военного присутствия на Корейском полуострове - в первую очередь это адресовано США и Южной Корее", - добавил он.

В этой связи, по словам Косачева, планы Японии по развитию систем противоракетной обороны - "не просто бесперспективны, но и провоцируют дополнительную озабоченность со стороны Северной Кореи".

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