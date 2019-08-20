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Косачев: размещение испытанных США ракет в Европе или Азии не останется без ответа России

20 августа 2019, 07:39  •  88 • Политика

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Размещение испытанных США крылатых ракет наземного базирования с дальностью полета более 500 км в странах Азии или Европы будет угрожать России, а значит, иметь последствия как для американцев, так и для стран, которые предоставят им свою территорию. Об этом заявил журналистам во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

В понедельник Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты впервые после выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) испытали крылатую ракету наземного базирования на дальность более 500 км, что запрещалось этим соглашением.

"Где бы в дальнейшем эти системы ни были размещены американцами - в Азии или в Европе, они будут достигать территории нашей страны и в силу этого представлять для нашей страны непосредственную военную угрозу. Со всеми вытекающими из этого последствиями для стран, на территории которых будет размешаться американское оружие, и для самих США. Никакой политики, чисто военное планирование в законных интересах обеспечения нашей обороноспособности и национальной безопасности", - сказал Косачев.

Он отметил, что проведенные США испытания подтверждают, что Вашингтон нарушал ДРСМД еще в период его действия. Как напомнил сенатор, в 1987 году Москва и Вашингтон договорились не только не производить и не размещать, но и не испытывать новые ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования, отметив, что договор при этом не запрещал проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем. "Нынешние испытания - еще одно подтверждение прямого нарушения договора американской стороной в период его действия, так как за время с 2 по 19 августа было невозможно провести исследовательские разработки, которые "не ведут к производству и испытаниям", - констатировал глава международного комитета СФ.

"Производство, очевидно, было, и это главное нарушение, теперь произошли и испытания. Что еще и еще раз подтверждает - США разрушили договор не потому, что его нарушила Россия (мы этого не делали), а потому что он мешал американцам выйти на финишный этап в достижении мифической и маниакальной цели достижения одностороннего и исключительного военного превосходства", - добавил парламентарий.

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