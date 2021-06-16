Косачев рассказал о возможных итогах саммита Россия — США

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве может оказать влияние на подходы Москвы к международным вопросам. Об этом в среду, 16 июня, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

Он указал на то, что ничего в мире не будет в порядке, если Евросоюз и НАТО продолжат идти путем, который перекрывает «кислород и все остальные дороги» других участникам международных отношений.

«Сегодняшний саммит в Женеве призван внести ясность в вопрос, есть ли у человечества право выбора или пресловутый «порядок, основанный на правилах» так и будет навязываться ему коллективным Западом. С единственной в этом случае перспективой, перспективой дальнейшей деградации международных отношений, как это происходило под чутким «руководством» Вашингтона и Брюсселя все последние 30 лет», — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Также вице-спикер Совфеда отметил, что вполне вероятным последствием может стать переформулирование соответствующих российских концепций.

16 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил, что Путин и Байден могут поговорить «с глазу на глаз», если захотят, время их переговоров никто не ограничивает. Повестка дня «настолько обширная, что, конечно, ее уплотнить в 4–5 часов переговоров чрезвычайно тяжело», отметил он.

Накануне вечером самолет с российской делегацией и журналистами на борту приземлился в Женеве в преддверии саммита Путина и Байдена. Незадолго до этого в Женеву прибыл глава Белого дома и направился в отель InterContinental, где у него позднее прошли переговоры с швейцарским коллегой Ги Пармеленом.

Владимир Путин вылетел в Швейцарию 16 июня.

Российско-американский саммит пройдет в усадьбе XVIII века Ла-Гранж на берегу Женевского озера. Переговоры лидеров рассчитаны почти на пять часов, после встречи политики проведут отдельные пресс-конференции.