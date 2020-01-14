Косачев рассказал о результатах Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума

КАНБЕРРА, 14 января. /Корр. ТАСС Анна Аркаева/. Результат работы российской делегации на 28-й сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума (АТПФ) будет близок к максимальному. Об этом во вторник ТАСС сообщил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, возглавляющий российскую делегацию на форуме, проходящем в Канберре.

Среди основных тем сессии АТПФ - одной из наиболее представительных и авторитетных международных парламентских площадок - вопросы гендерного равенства, объединение усилий в борьбе с терроризмом, а также политическое и экономическое сотрудничество в регионе. Делегации 10 стран вынесли на рассмотрение форума более 40 резолюций, Россия подготовила четыре из них.

"Результат нашей работы приближен к максимальному: из четырех резолюций, подготовленных российской стороной, две принимаются форумом именно в российской редакции, еще в двух проектах мы стали соавторами, присоединившись к резолюциям по торгово-экономическому сотрудничеству и гендерной проблематике, в которых, впрочем, все равно были учтены все ключевые позиции России", - сказал Косачев.

Глава комитета СФ подчеркнул, что в российской редакции были приняты резолюции о противодействии терроризму и о достижении мира и безопасности в регионе. "К резолюции о противодействии терроризму в АТР даже никто не пытался присоединиться, сессия приняла полностью наш текст. К другому проекту присоединились Австралия и Корея, в этом случае речь идет об основной резолюции форума, посвященной проблемам мира и безопасности в регионе", - сказал глава делегации.

"Единственная тема, по которой мы не смогли договориться с делегатами других стран, - это принципиальная недопустимость применения односторонних экономических санкций, противоречащих принципам ВТО и не согласованных с Советом Безопасности ООН. В этом вопросе жестко встали на защиту своей нынешней политики австралийцы, которые на правах хозяев руководили всеми рабочими группами и редакционными комитетами форума, и их поддержали Япония, Новая Зеландия и Канада, то есть страны, практикующие те самые односторонние санкции, в том числе в отношении России", - сказал Косачев.

В работе сессии принимают участие 20 делегаций из стран АТР, а также представители девяти стран-наблюдателей. В состав российской делегации также вошли зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Бокова и зампред комитета СФ по международным делам Андрей Климов. Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум был основан в 1993 году, в настоящее время в эту организацию входят 27 государств, в том числе Китай, Россия и Соединенные Штаты. Россия принимает активное участие в работе АТПФ с момента создания этой организации, дважды форум проводился на территории РФ - в 2007 году в Москве и в 2013 году во Владивостоке.