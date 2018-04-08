Косачев: провокация с химатакой в Сирии организована с целью срыва выхода боевиков

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МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. США, раздувая очередную неподтвержденную историю о химической атаке в Сирии, пытаются сорвать вывод боевиков из города Дума и помешать сирийскому наступлению, заявил руководитель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

"За очередным вбросом "фейкмейкеров" вполне очевидная до банальности цель: сорвать вывод боевиков "Джейш аль-Ислам" из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск. Но США, конечно же, спешат использовать вброс в своих целях, учитывая, что инцидент со Скрипалями, вокруг которого британцы с пафосом собирали союзников, все больше "плывет". Поэтому тема очередной "химии" с российским "привкусом" как нельзя кстати. И как всегда будет сделано все, чтобы не допустить расследования на месте", - написал Косачев.

По его словам, раскрутка Вашингтоном темы химатаки в Сирии подтверждает мысль о том, что медийная "капитализация" дела Скрипалей будет продолжаться и далее. "Чтобы у обывателя впредь в принципе не возникало самой мысли о необходимости вообще какого-либо расследования или фактов, если речь заходит о применении химического оружия где-либо на планете - он должен автоматически думать: Russians did it! ("Это сделали русские!" - прим. ТАСС)", - отметил сенатор.

Как подчеркнул Косачев, заявление Госдепа в своей бездоказательной безапелляционности пошло даже дальше пресловутого британского "highly likely" ("весьма вероятно"), при этом "обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня". "Ему гораздо удобнее опираться на профессиональных поставщиков фейковых фактов, вроде тех же "Белых касок", как было в этот раз", - написал глава комитета СФ.

Ранее в субботу представители Госдепартамента выразили обеспокоенность возможным применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте и призвали Москву отказаться от поддержки официального Дамаска. В свою очередь, МИД и Минобороны РФ выступили с опровержением информации о химической атаке, назвав ее провокацией боевиков.