Косачев понадеялся, что Киев «придет в чувство» после иска России в ЕСПЧ

Факт подачи подробной и обоснованной жалобы против Украины в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) приведет Киев в чувства. Об этом в четверг, 22 июля, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев на странице в Facebook.

«Сам факт подачи такой подробной и обоснованной жалобы, конечно же, приведет в чувство многих руководителей и военных на Украине, как и их европейских покровителей, хотя правильнее было бы сказать — покрывателей, которые и сейчас маршевым натовским шагом бросятся «отмазывать» наломавшие гнилых дров киевские власти», — написал он.

Вице-спикер отметил, что, по данным правозащитников, в ЕСПЧ подано 10 650 заявлений по вопросам нарушения прав граждан в ходе гражданского вооруженного противостояния в Украине. 8 тыс. — это Крым и Донбасс, из них 7 тыс. — с Донбасса, причем 6 тыс. — жалобы исключительно против Украины. При этом ни одна жалоба по делам, связанным с конфликтом в Донбассе, рассмотрена не была, напомнил он.

Кроме того, Косачев выразил надежду на быстрые действия Европейского суда по данной жалобе. однако отметил, что «слишком часто ЕСПЧ выносит крайне политизированные вердикты, следуя в фарватере логики европейских политиков».

«Крот истории роет медленно, но неотвратимо, особенно если ему помогает такое серьезное учреждение, как российская Генпрокуратура. Так что сегодня сделан очень важный шаг к победе справедливости и законности в отношении событий последних лет на Украине», — заключил он.

Ранее в этот день власти России обратились в ЕСПЧ с межгосударственной жалобой против Украины. Отмечается, что страна подала жалобу 20 июля на основании ст. 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В МИД РФ заявили, что сложившаяся обстановка на Украине не оставила России иного выбора, кроме задействования международных судебных инстанций.

В частности, жалоба подана из-за событий 2014 года на Украине. Так, речь идет об «ответственности властей Украины за гибель мирного населения, незаконное лишение свободы и жестокое обращение с людьми на майдане, в Доме профсоюзов в Одессе и в Донбассе.

Ранее, 10 марта, заместитель министра юстиции Украины, уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лищина сообщил, что в Европейский суд по правам человека поступило около 8 тыс. жалоб против Киева от жителей Донбасса и Крыма. Отмечалось, что 7 тыс. из них подали граждане, проживающие на востоке Украины.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.