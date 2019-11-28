Косачев ответил на планы Госдепа продолжать давить на Россию

Сделав заявление о безусловной поддержке Украины и необходимости давления на Россию в преддверии саммита «нормандской четверки», США в очередной раз продемонстрировали, что для них важен не результат, а продвижение собственных интересов, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев в четверг, 28 ноября.

Он назвал позицию американских властей «циничной и деструктивной», подчеркнув, что они готовы «любой ценой оторвать от России Украину» и постоянно «мешают» переговорам по ситуации в Донбассе. Тем не менее сенатор возлагает надежды на предстоящий саммит в Париже и называет позиции Франции и Германии «более нюансированными».

«Парижская встреча, как и любой саммит, нужна для того, чтобы сблизить позиции сторон, а не навязать одну из них другой», — написал Косачев в своем Facebook.

Ранее в этот же день глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус заявила, что Соединенные Штаты вместе с союзниками намерены продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она выполнила свои обязательства по Минским соглашениям.

Саммит «нормандской четверки» пройдет 9 декабря в Париже и будет посвящен вопросу особого статуса Донбасса.

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование в Донбассе.

В 2015 году лидерами «нормандской четверки» был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений от 19 сентября 2014 года, предусматривающих, в частности, прекращение огня и отвод тяжелых вооружений сторонами конфликта от линии соприкосновения, проведение Киевом конституционной реформы и диалог с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.

Москва наряду с Берлином и Парижем выступает гарантом Минского плана по урегулированию ситуации в Донбассе, не являясь стороной внутриукраинского конфликта.