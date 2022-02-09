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Косачев оценил заявление Валенсы об ударе по Москве
09 февраля 2022, 22:05 • 138 • Политика
Призывы бывшего президента Польши Леха Валенсы к «удару по Москве» в случае вторжения на Украину являются подстрекательством Киева к войне с Россией. Об этом 9 февраля заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Накануне польский политик призвал Запад к «проявлению жестокости» к России из-за ситуации вокруг Украины. Экс-политик заявил, что «если [президент России Владимир] Путин нападет на Киев, то должен последовать незамедлительный удар по Москве».
«Если внимательно прочитать слова Валенсы, то ударить по Москве он, судя по всему, предлагает Киеву, как бы в качестве ответа на удар Москвы по Киеву», — указал сенатор.
По его словам, роль Польши в этой ситуации, если следовать логике Валенсы, «собрать все силы и предоставить их в распоряжение Украины». При этом наблюдается ожидание «российской агрессии» там, где ее нет, добавил Косачев.
«Иначе как науськиванием Украины на Россию, иначе как подстрекательством Украины к войне я эти высказывания назвать не могу», — цитирует политика «РИА Новости».
Ранее в среду член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик заявил «Известиям», комментируя слова Валенсы, что Польша добавляет свой «злотый» в копилку провокаций и истерии, стремительно разворачиваемых США.
В этот же день член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев также прокомментировал слова Валенсы. Он допустил, что они явились следствием постковидного синдрома у политика.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель 8 февраля заявил, что Евросоюз считает, что Россия не стремится захватить Украину, а лишь оказывает на нее давление ради пересмотра архитектуры безопасности в Европе.
7 февраля президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что заявления об агрессии РФ «по меньшей мере не соответствуют здравой логике». Он также указал на то, что дальнейшее распространение НАТО к границам РФ представляет угрозу, а в случае военного конфликта между Россией и альянсом победителей не будет.
В США и ряде стран Европы в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» России в отношении Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает, а такие заявления используются как предлог, чтобы разместить как можно больше военной техники НАТО у границ РФ.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце января заявил, что Россия не собирается начинать войну с Украиной, а западные страны и США «истерично» развивают тему угрозы со стороны РФ вместо принуждения Киева к выполнению Минских соглашений.
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