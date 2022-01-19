Косачев оценил заявление США об угрозе размещения сил России в Белоруссии

Изменения в Конституции Белоруссии, в том числе затрагивающие обороноспособность, касаются только граждан этой страны. Такое заявление сделал 19 января вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя заявление США о потенциальном размещении ядерных сил РФ в республике.

«Конституционный процесс в Белоруссии — это внутреннее дело этой страны. Определять содержание будущих поправок, в том числе затрагивающих безопасность и обороноспособность Беларуси, могут только граждане этой страны. И в этой ситуации необходимо отказаться от любого внешнего давления, что пытаются сейчас делать американцы, и проявить уважение к конституционным правам белорусских граждан», — подчеркнул он в беседе с «РИА Новости».

По словам Косачева, любые договоренности между Россией и Белоруссией, основанные на конституциях двух государств, «будут предметом их исключительной компетенции, вне зависимости от комментариев третьих стран».

При этом он отметил неуместность соответствующего комментария США с учетом того, сколько американского ядерного вооружения размещено в Европе.

Накануне представитель Госдепа США выразила опасения, что конституционный референдум в Белоруссии позволит разместить на территории страны войска и ядерные силы России. Представитель американского внешнеполитического ведомства пояснила, что предложенные изменения в конституцию республики могут быть интерпретированы как открытие пути для размещения Россией своих сил на белорусской территории.

Также во вторник посол РФ в Белоруссии Борис Грызлов указал, что Россия не оставит незамеченным наращивание сил НАТО у границ республики. Он подчеркнул, что к вопросам охраны границы Россия и Белоруссия подходят внимательно. Так, регулярно проходит совместное патрулирование воздушных рубежей Союзного государства.

Проект поправок к конституции Белоруссии был опубликован 27 декабря. Документ, в числе прочего, закрепляет невозможность избрания главой государства одного и того же лица более двух сроков. Референдум по изменениям в конституцию Белоруссии пройдет во второй половине февраля.