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Косачев оценил заявление Байдена о стремлении России ослабить НАТО

20 февраля 2021, 17:40  •  73 • Политика
Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев 20 февраля прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, который, выступая по видеосвязи на Мюнхенской конференции по безопасности, обвинил Россию в атаках на Запад, а также в стремлении ослабить НАТО.
«Мюнхенская конференция — это формат, изначально создававшийся и до сих пор остающийся таковым для внушения американцами их союзникам по НАТО ощущения безальтернативности альянса», — сказал он «РИА Новости».
Косачев отметил, что в Мюнхене традиционно обсуждают реальные и мнимые внешние угрозы. Это направлено на то, «чтобы возникало ощущение опасности и повышалась сплоченность трансатлантических рядов».
«Было бы странно, если бы Байден на такой площадке обошел тему России. Он ее и не обошел. Ничего нового, на мой взгляд, не прозвучало, а жаль», — добавил он.
Накануне, 19 февраля, Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия намерена подорвать трансатлантическое сотрудничество США и стран Европы. Он призвал европейских партнеров США придерживаться единства в Евросоюзе и внутри НАТО в свете «российской угрозы». Политик также заявил, что США будут сохранять полную приверженность НАТО и пятой статье Вашингтонского договора, которая определяет принцип коллективной обороны альянса.
Мюнхенская конференция проходит в онлайн-формате 19–20 февраля. В ней принимают участие в том числе американский президент, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.
12 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что США и Россия при нынешнем американском лидере вряд ли найдут согласие по большинству текущих проблем, но продолжать диалог необходимо.
Днем ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США не прекращают циничные попытки вмешаться во внутренние дела России. Москва, по словам дипломата, не испытывает никаких иллюзий относительно будущих отношений с США при президентстве Байдена.

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