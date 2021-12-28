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Косачев оценил сообщения о «военной операции» России против Украины

28 декабря 2021, 14:20  •  111 • Политика
Россия не планирует военную операцию против Украины, однако оставляет за собой право оперативно использовать свои Вооруженные силы для защиты граждан РФ за рубежом в случае нападения на них. Об этом в среду, 28 декабря, в интервью заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Парламентарий отметил, что в РФ видят, что Украину подталкивают к тому, чтобы решить ситуацию на юго-востоке страны военным путем. Косачев добавил, что ответственные за провокации «внутри и вовне Украины» понимают последствия своих действий.
«Просто напомню этим провокаторам, что после того, как произошла трагедия Цхинвала, в ноябре 2009 года в России были внесены серьезные поправки в действующий федеральный закон «Об обороне». Десятая статья этого закона дает возможность оперативно использовать Вооруженные силы РФ за рубежом», — приводит агентство «Интерфакс» слова Косачева.
Вице-спикер Совфеда подчеркнул, что одним из оснований оперативного применения Вооруженных сил РФ за рубежом является защита российских граждан от вооруженного нападения на них, пишет «Газета.Ru».
Накануне секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, депутат от партии «Голос» Роман Костенко заявил, что на сегодняшний день нет серьезных оснований считать, что Россия может совершить нападение на Украину. Он добавил, что «небольшие перемещения войск» около границы с Украиной не грозят стране вторжением. Кроме того, существенного «наращивания сил» не фиксируется.
В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».
Москва неоднократно отвергала подобные данные. 23 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос о якобы планах России по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе.
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