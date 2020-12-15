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Косачев оценил шансы на улучшение отношений России и США при Байдене

15 декабря 2020, 01:05  •  76 • Политика
С приходом в Белый дом команды демократа Джо Байдена отношения России и США не улучшатся, так как советники политика считают РФ угрозой. Об этом 14 декабря заявил глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
По его словам, оснований для оптимизма сейчас мало. «Потому что люди, которые дают Байдену советы, они известны своими достаточно «ястребиными» взглядами на Россию», — сказал сенатор в эфире телеканала «Вместе РФ».
Как полагает Косачев, советники Байдена считают единственным вариантом обеспечения безопасности США подавление развития России, создание для Москвы проблем и обеспечение своего доминирования в мире.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что двусторонние отношения России и Вашингтона кардинально не изменятся с приходом Байдена на пост президента Соединенных Штатов.
3 ноября в США прошли всеобщие выборы. По данным СМИ, демократ Байден опережает действующего лидера по числу голосов избирателей и по числу голосов выборщиков. Действующий глава государства республиканец Дональд Трамп безуспешно пытался оспорить итоги голосования в судах.
Трамп уже неоднократно заявлял о своей победе на выборах главы государства с большим отрывом с учетом только «законных голосов». Республиканская партия в конгрессе США отклонила резолюцию о признании Байдена избранным президентом страны.

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