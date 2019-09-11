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Косачев оценил шансы на продление ДСНВ после отставки Болтона

11 сентября 2019, 01:39  •  60 • Политика
С отставкой советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона шансы на продление Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) могут возрасти. Таким мнением поделился глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По его словам, надежда на продление договора сохраняется до конца его действия — февраля 2021 года. Однако шансы на достижение соглашений в срок с отставкой Болтона «как минимум не сокращаются», сказал он во вторник, 10 сентября, ТАСС.
Косачев отметил, что Джон Болтон поддерживал жесткие решения в американских подходах. «Он всегда выступал против договоренностей в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями, полагая, что они излишне ограничивают США и не дают им возможности демонстрировать свое превосходство», — сказал сенатор.
В Госдуме в отставке советника Трампа увидели признаки кадровой чехарды.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что отправил своего советника по национальной безопасности в отставку. По словам главы Белого дома, он был не согласен со многими предложениями Болтона.

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