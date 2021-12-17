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Косачев оценил российские проекты договоров о гарантиях безопасности
17 декабря 2021, 19:55 • 51 • Политика
В опубликованных проектах договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности нет требований пойти на односторонние уступки. Об этом в пятницу, 17 декабря, заявил «Известиям» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
Политик подчеркнул, что это корректное, подробное и качественное «изложение на бумаге» тех «красных линий», о которых в последнее время Россия неоднократно говорила. Это не только выражение российской озабоченности, но предложение установить общие правила для всех и тем самым вернуться к принципу «неделимой безопасности», добавил он.
«Здесь нет требований пойти на односторонние уступки — безопасность либо равна для всех, либо ее просто не существует. Если бы эти договоренности обрели юридическую силу, тогда все озабоченности, о которых нам постоянно твердит коллективный Запад, были бы сняты. Расширение же НАТО все озабоченности только гипертрофирует», — сказал Косачев.
По оценке сенатора, есть вероятность, что альянс эти предложения не примет, причем это произойдет не потому, что они плохо сформулированы — просто не ради этого «затевалось расширение НАТО», цель Запада в том, чтобы обеспечить себе односторонние преимущества, подытожил вице-спикер Совфеда.
Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия готова начать переговоры с США по гарантиям безопасности 18 декабря. МИД РФ, в свою очередь, опубликовал проекты договора России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
Документы переданы Вашингтону и его союзникам. Как следует из проектов, в частности, альянс должен отказаться от ведения любой военной деятельности на территории Украины и других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.
При этом представитель администрации США Дженнифер Псаки отметила, что без мнения партнеров предложения Москвы Вашингтон рассматривать не будет.
Также в пятницу заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков сообщил, что Россия предложила Соединенным Штатам провести переговоры по безопасности в Женеве. Он уточнил, что для этих переговоров Москва уже сформировала команду. Дипломат призвал американских коллег определиться, в свою очередь, со своим составом.
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