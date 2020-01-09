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Косачев оценил риск начала военных действий между США и Ираном
09 января 2020, 16:54 • 80 • Политика
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Соединенным Штатам Америки и Ирану удалось избежать войны в ближайшем будущем. Об этом он заявил в четверг, 9 января, в своем Facebook.
«В обозримом будущем войны между США и Ираном не будет — ни в ядерном, ни в гибридном варианте. Противникам удалось остановиться у края пропасти, разорвав взаимный круг обвинений в агрессии», — написал сенатор.
По его мнение, произошло «своего рода обнуление претензий» между странами, когда каждая из сторон считает, что вышла победителем из ситуации.
Конфликт США и Ирана можно сравнить только с землетрясением «и по неожиданности происшедшего, и по непредсказуемости последствий», считает Косачев.
Кроме того, он подчеркнул, что после последних событий позиции США на Ближнем Востоке пошатнулись, а Тегеран, в свою очередь, повел себя «в высшей степени цивилизованно», не поддавшись соблазну начать «партизанскую войну».
Символичным сенатор назвал визиты президента России Владимира Путина в Сирию и Турцию, отметив «лишенную эмоций и конъюнктуры» позицию российских властей.
Ранее в этот же день стало известно, что власти США и Ирана при помощи неофициального канала передачи сообщений обменялись информацией по деэскалации конфликта.
В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по двум базам с американскими военными, дислоцированными в Ираке. Это стало местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани ВВС США 3 января.
По словам президента США Дональда Трампа, никто не погиб, а ущерб незначительный. Вашингтон объявил о введении «мощных санкций» против Тегерана, но отказался от силового решения. При этом СМИ предположили, что Иран намеренно наносил удары таким образом, чтобы никто не пострадал.
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