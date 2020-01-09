Косачев оценил риск начала военных действий между США и Ираном

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что Соединенным Штатам Америки и Ирану удалось избежать войны в ближайшем будущем. Об этом он заявил в четверг, 9 января, в своем Facebook.

«В обозримом будущем войны между США и Ираном не будет — ни в ядерном, ни в гибридном варианте. Противникам удалось остановиться у края пропасти, разорвав взаимный круг обвинений в агрессии», — написал сенатор.

По его мнение, произошло «своего рода обнуление претензий» между странами, когда каждая из сторон считает, что вышла победителем из ситуации.

Конфликт США и Ирана можно сравнить только с землетрясением «и по неожиданности происшедшего, и по непредсказуемости последствий», считает Косачев.

Кроме того, он подчеркнул, что после последних событий позиции США на Ближнем Востоке пошатнулись, а Тегеран, в свою очередь, повел себя «в высшей степени цивилизованно», не поддавшись соблазну начать «партизанскую войну».

Символичным сенатор назвал визиты президента России Владимира Путина в Сирию и Турцию, отметив «лишенную эмоций и конъюнктуры» позицию российских властей.

Ранее в этот же день стало известно, что власти США и Ирана при помощи неофициального канала передачи сообщений обменялись информацией по деэскалации конфликта.

В ночь на 8 января иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетный удар по двум базам с американскими военными, дислоцированными в Ираке. Это стало местью за убийство иранского генерала Касема Сулеймани ВВС США 3 января.

По словам президента США Дональда Трампа, никто не погиб, а ущерб незначительный. Вашингтон объявил о введении «мощных санкций» против Тегерана, но отказался от силового решения. При этом СМИ предположили, что Иран намеренно наносил удары таким образом, чтобы никто не пострадал.