Косачев отметил отсутствие в совместном заявлении трех стран призыва к США соблюдать СВПД

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает отчасти "плохой новостью" распространенное в воскресенье совместное заявление лидеров Франции, Германии и Великобритании, в котором они выразили свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД, сделка по иранской ядерной программе) и призвали Иран соблюдать взятые на себя по договору обязательства. Такого мнения он придерживается, поскольку документ не содержит в себе аналогичного призыва к США.

"В совместном заявлении лидеры Франции, Германии и Великобритании подтвердили свою приверженность Совместному всеобъемлющему плану действий (так называемой "ядерной сделке") по Ирану. Это хорошая новость. Плохая же в том, что при этом Франция, Германия и Великобритания призвали соблюдать свои обязательства Иран. Почему плохая? Да потому, что аналогичного внятного и недвусмысленного призыва к США в этом заявлении нет", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По его мнению, выход американцев в одностороннем порядке из СВПД привел к нарушению их же обязательств как участника договора и как члена ООН, к тому же постоянного члена Совбеза ООН.

"То есть, по западной логике, получается: что бы ни происходило с СВПД, выполнять его должен Иран, и если он его не выполняет, то виноват только он. Весьма сомнительная логика, если не сказать жестче. Безнаказанность (по-английски impunity) - вот чем пользуются и, видимо, наслаждаются США в созданном ими однополярном мирке", - добавил сенатор.

О сделке

Будущее иранской ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США 8 мая 2018 года и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, остальные участники, прежде всего европейцы, не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

В мае 2019 года Иран объявил о первом этапе приостановки выполнения части обязательств по ядерной сделке (о прекращении на 60 суток продаж обогащенного урана). В июле Тегеран перешел ко второму этапу приостановки (объявил об обогащении урана свыше 3,67%) и пообещал сокращать обязательства каждые 60 дней, если другие участники не будут придерживаться достигнутых договоренностей.

6 сентября 2019 года Иран объявил, что приступил к третьему этапу сокращения обязательств по ядерной сделке и отказался от ограничений на исследовательскую деятельность. 5 ноября, президент республики Хасан Роухани предупредил о начале нового этапа сокращения обязательств по ядерной программе. Были запущены центрифуги на объекте в Фордо.

5 января Тегеран объявил о финальном этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Новый шаг предполагает отказ от соблюдения предусмотренных СВПД ограничений по количеству центрифуг для обогащения урана.