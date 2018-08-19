Косачев: от понимания между РФ и Германией зависит больше, чем двусторонние отношения

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МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал российско-германский диалог не менее важным в международных отношениях, чем контакты России с США и в целом положительно охарактеризовал прошедшие в субботу переговоры президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Состоявшиеся вчера в Берлине российско-германские переговоры вне всякого сомнения являются событием мирового масштаба, а не рутинной встречей двух национальных лидеров <...> Внимания - не меньше, чем к недавнему российско-американскому саммиту", - написал Косачев на своей странице в Facebook в воскресенье.

Он отметил, что причина такого повышенного внимания на этот раз заключается не в уникальности встречи после долгого перерыва (как в случае с саммитом РФ-США) и не в непредсказуемости исхода, так как практически все предсказывали, что прорывных договоренностей не будет.

"Дело в том, что сейчас от российского-германского диалога в мировых делах зависит не меньше, а быть может - и больше, чем от контактов между Москвой и Вашингтоном. Международная повестка дня переживает тектонические потрясения - пункты в ней те же самые, но подходы становятся все более многообразными", - считает сенатор.

По его мнению, по сравнению с временами "холодной войны" и последовавшим почти трехдесятилетним периодом сейчас все гораздо сложнее "и в отношении к международному праву, и в интерпретации союзнических обязательств, и в судьбах трансатлантической солидарности, как минимум".

"В таких условиях от лучшего понимания друг друга России и Германии может зависеть гораздо больше, чем двусторонние отношения Берлина и Москвы. И уже зависит. Берлинская встреча произошла в тот момент, когда объективно интересы двух стран совпадают в значительно большей степени, нежели ранее", - констатировал Косачев.

Так, он отметил, что обе страны заинтересованы в "Северном потоке - 2" и в стабильности поставок российского газа в Европу, включая украинский маршрут, а также обе опасаются разрушительных последствий экстерриториальных санкций США для экономического сотрудничества между Россией и Евросоюзом. И Россия, и ФРГ затронуты последствиями продолжающегося конфликта в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Обе страны опасаются разрушения ядерной сделки с Ираном и новой эскалации напряженности на Корейском полуострове.

"Да, этот перечень далеко не универсален, и подходы двух стран продолжают серьезно расходиться как минимум по Украине. Насколько их удалось сблизить сейчас, станет понятно в ближайшее время, и индикатором будет либо усилившееся давление Евросоюза на Киев по Минским соглашениям (а это единственный шанс на их реализацию), либо дальнейшие геополитически пляски ЕС в этой части, все более смахивающие на ритуальные", - подчеркнул глава международного комитета СФ.

Он считает, что в двусторонних отношениях РФ и ФРГ "остается много других шероховатостей и заноз", однако оценка этих переговоров как "обстоятельных, своевременных и полезных", по мнению парламентария, "вне всякого сомнения внушает оптимизм". "И для меня он как в том, что удалось обсудить все главные международные вопросы, так и, во многом, во вчерашнем общем понимании лидеров России и Германии важности содействия двум диалоговым форматам - между бизнесменами двух стран и по линии гражданских обществ", - отметил Косачев.

Он добавил, что в таком взаимодействии есть "определенная гарантия от резких зигзагов в двусторонних отношениях, которых очень хотелось бы избегать впредь" и пообещал, что парламентская дипломатия будет всемерно способствовать этому своими усилиями.

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