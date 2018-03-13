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Косачев: От перестановки госсекретарей отношение США к России не изменится
13 марта 2018, 19:39 • 55 • Политика
По мнению сенатора, Белый дом продолжит "сдерживание" России.
Перестановки на посту госсекретаря США не являются предвестником больших перемен во внешней политике Вашингтона и стратегии по сдерживанию России. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Замена госсекретаря США не представляется мне предвестием перемен во внешней политике этой страны", - отметил он в своем Facebook. По его словам, в последнее время эту политику определяет не Госдепартамент, а равнодействующая подковерных схваток, разменов и компромиссов между Белым домом и Капиталийским холмом, а также между президентом Трампом и антипрезидентским конгрессом.
В этом смысле, отметил сенатор, стратегия сдерживания России является следствием уже состоявшегося размена и компромисса между ними, поэтому тоже не претерпит изменений.
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