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Косачев объяснил выгоду США от инцидентов в Ормузском проливе

21 июля 2019, 01:39  •  59 • Политика
США могут воспользоваться обострением ситуации в Ормузском проливе для усиления своего военного присутствия в регионе. Такого мнения придерживается председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
«Уже ясно, кто именно первым собирается воспользоваться обострением обстановки в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом: Пентагон только что одобрил переброску военных в Саудовскую Аравию. Также США заявили о разработке международной операции «по защите судоходства на Ближнем Востоке в свете недавних событий в регионе Персидского залива», — написал сенатор на своей странице в Facebook.
По его словам, Вашингтону выгодно «нагнетать обстановку» вокруг Тегерана и делать Иран «проблемой <…> максимально широкого круга государств», причем первой в этот круг включилась Великобритания, начав «войну с танкерами».
При этом Косачев усомнился в возможности развязывания вооруженного конфликта, ведь в войне не заинтересована ни одна из сторон.
«Но история учит, что появление американских военных группировок в любом регионе — это давно уже не столько фактор безопасности, сколько усиление риска конфликтов», — добавил сенатор.
19 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР, ВС Ирана) задержал британский танкер Stena Impero из-за причастности к некому инциденту с иранским рыболовецким судном. Сейчас судно стоит в порту Бендер-Аббас провинции Хормозган. На борту находятся 23 человека, в том числе трое россиян. Экипаж не выходит на связь.
Как сообщает «Федеральное агентство новостей», до задержания Stena Impero выключил приемник автоматической системы распознавания AIS и не реагировал на предупреждения КСИР.
Отношения между Лондоном и Тегераном обострились 4 июля, когда супертанкер Grace 1 под флагом Панамы был задержан властями Гибралтара при поддержке британских ВМС. Судно заподозрили в доставке сырой нефти Сирии в нарушение санкций Евросоюза. Иран потребовал освободить танкер.
10 июля пять кораблей, предположительно иранских, попытались остановить британский нефтяной танкер в Ормузском проливе, но после сделанного им устного предупреждения они отозвали требование. Однако информацию опровергли в КСИР. Тем не менее Британия решила усилить военное присутствие в регионе.
Напряжение в отношениях Тегерана и Вашингтона появилось после инцидента 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — были атакованы торпедами. США обвинили в нападении Иран.

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