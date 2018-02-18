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Косачев: обвинения против РФ говорят о неуважении властей США к своему народу

18 февраля 2018, 04:09  •  123 • Политика

МОСКВА, 18 февраля. /ТАСС/. Выдвинутые в США обвинения в отношении 13 россиян за якобы вмешательство в президентские выборы в 2016 году свидетельствуют об очень низком мнении американских политиков в отношении собственного народа и демократических институтов, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Комментируя состоящее из 37 страниц обвинительное заключение против 13 граждан РФ, подготовленное аппаратом специального прокурора США Роберта Мюллера, Косачев написал в воскресенье на своей странице в Facebook, что "это было бы смешно если бы это не озвучивалось на полном серьезе на весь мир". По мнению политика, "из этого можно заключить, что политический класс США очень низкого мнения, во-первых, о собственном народе и, во-вторых, о собственной демократии и ее институтах".

"<...>13 неизвестных персонажей повлияли на выборы президента в самой богатой, сильной, могущественной стране мира с эталонными институтами демократии, - пишет Косачев. - Вы можете себе представить более мощный пиар для России, которая в этом случае становится демиургом, управляющим миром? Ибо в ответ на насмешливые сравнения ВВП, военных потенциалов, ценностей и альянсов оказалось достаточным подготовить 13 человек и добиться своих целей".

Американские власти в пятницу предъявили официальные обвинения 13 гражданам и 3 организациям в России за якобы имевшую место причастность к вмешательству в президентские выборы 2016 года. Согласно документам минюста, сотрудники российской организации "Агентство интернет-исследований" в 2014 году "начали операции по вмешательству в политическую систему США, включая американские президентские выборы 2016 года". При этом отмечается, что эти действия не повлияли на исход выборов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала абсурдными обвинения, выдвинутые спецпрокурором Мюллером.

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