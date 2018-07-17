Косачев назвал задержание в США россиянки возможной реакцией на итоги саммита в Хельсинки

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МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что задержание гражданки России Марии Бутиной в Вашингтоне по обвинению в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента может быть реакцией на результаты саммита лидеров РФ и США.

"Не знаю, разумеется, деталей, но не удивлен. Чего-то подобного следовало ожидать, к сожалению, - антироссийская машина сопротивляется всеми доступными средствами. И да, это может быть реакцией вышедшей из-под контроля машины американских ястребов-силовиков на результаты саммита", - сказал Косачев журналистам в понедельник.

"Если подтвердится гражданство РФ, то конечно же да, а как же?" - добавил сенатор, отвечая на вопрос, будет ли Россия защищать ее.

По словам сенатора, американцы обязаны официально уведомить российскую сторону о задержании. "Пока не ясно, сделано ли это. Если нет - уже в этом очередное нарушение американцами своих международных обязательств", - сказал Косачев.

Как говорится в распространенном в понедельник заявлении министерства юстиции США, гражданка РФ Мария Бутина задержана в Вашингтоне по обвинениям в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента, действующего в интересах РФ. В документе также отмечается, что россиянке может грозить до пяти лет лишения свободы. Судебные слушания по делу Бутиной назначены на 18 июля в суде округа Колумбия.