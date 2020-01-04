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Косачев назвал убийство США Сулеймани нарушением сложившейся системы международного права

04 января 2020, 08:09  •  99 • Политика

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Убийство американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани представляет собой процесс уничтожения сложившейся к настоящему времени системы международного права, установленной по итогам Второй мировой войны.

Такое мнение высказал в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

"Уничтожается международное право в принципе - в том виде, как оно сложилось по итогам Второй мировой войны", - указал Косачев. "Вот она, схема будущего, если ее не остановить: американские военнослужащие направляются в район конфликта (любого), их оппоненты классифицируются как террористы - и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен, а за ценой не постоим", - уверен политик.

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