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Косачев назвал убийство США Сулеймани нарушением сложившейся системы международного права
04 января 2020, 08:09 • 99 • Политика
МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Убийство американскими военными командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) генерала Касема Сулеймани представляет собой процесс уничтожения сложившейся к настоящему времени системы международного права, установленной по итогам Второй мировой войны.
Такое мнение высказал в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.
"Уничтожается международное право в принципе - в том виде, как оно сложилось по итогам Второй мировой войны", - указал Косачев. "Вот она, схема будущего, если ее не остановить: американские военнослужащие направляются в район конфликта (любого), их оппоненты классифицируются как террористы - и вуаля! Руки развязаны, наше дело священно, враг будет уничтожен, а за ценой не постоим", - уверен политик.
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