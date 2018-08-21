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Косачев назвал риторическим заявление Трампа об отмене санкций против РФ

21 августа 2018, 18:24  •  63 • Политика

МОСКВА, 21 августа. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал риторическими высказывания президента США Дональда Трампа о возможной отмене антироссийских санкций в обмен на уступки РФ по Сирии и Украине. Он считает, что таким образом американский лидер отреагировал на мнение простых американцев, высказавшихся за улучшение отношений с Россией.

Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник в интервью агентству Reuters, что готов рассмотреть возможность снятия с России санкций в том случае, если Москва сделает "что-то полезное" для Вашингтона по Сирии и Украине.

"Политический вес высказываний Трампа о готовности рассмотреть вопрос об отмене санкций против России в обмен на ее уступки по Сирии и Украине, полагаю, не выходит за рамки риторического. Он сам не может отменить то, что не он принимал, ведь неслучайно санкциям придали формат законодательного акта, чем де-факто лишили лидера Америки права действия и принятия решений по этой теме", - сказал Косачев ТАСС во вторник, отметив, что "Конгресс явно не собирается останавливать свою активность".

При этом он считает, что те уступки, о которых идет речь, "вряд ли реалистичны", так как в Сирии никто не собирается прекращать процесс освобождения страны от боевиков, а также менять руководство по чьей-либо внешней воле. "А все остальное вряд ли интересно Америке", - констатировал сенатор.

Глава международного комитета СФ отметил и тот факт, что к урегулированию ситуации на Украине США формально не имеют отношения, так как не являются участником переговорного процесса. "Если же под уступками понимаются пожелания [спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта] Волкера, которые попросту повторяют позицию официального Киева, то там нет особого предмета для обсуждения, ибо это противоречит Минским соглашениям", - подчеркнул он.

Неслучайное заявление

Косачев считает, что заявлением о готовности к отмене санкций Трамп отреагировал на социологический опрос, который свидетельствует о желании простых американских граждан улучшить отношения двух государств.

"Трамп обычно не делает случайных заявлений. И когда он говорит о готовности к отмене санкций, что крайне непопулярно у американского истеблишмента, он опять старается реагировать на мнения простых американцев. Согласно данным опроса, недавно проведенного социологической компанией Gallup, американские граждане считают более важным попытаться продолжить усилия по улучшению отношений между странами (58%), а не предпринимать суровые дипломатические и экономические шаги против России (36%)", - отметил сенатор.

"Поэтому глава Белого дома постарался продемонстрировать, что дело не в нем, а в упертом Конгрессе и в отсутствии неких российских уступок", - заключил Косачев.

Об антироссийских санкциях США

Соединенные Штаты начали вводить санкции против РФ в 2014 году после воссоединения Крыма с Россией. Рестрикции впоследствии неоднократно расширялись и обновлялись, они касаются как физических, так и юридических лиц. Вашингтон в последующие годы находил и другие предлоги для введения санкций против Москвы, в том числе за приписываемое ей вмешательство в президентские выборы в 2016 году, за якобы причастность российских чиновников к нарушению прав человека.

До настоящего времени предметного разговора о снятии ограничений с России не шло, а за предполагаемое намерение сделать это Трампа многократно подвергали обструкции как демократы, так и республиканцы в Конгрессе.

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