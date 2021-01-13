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Косачев назвал «помощь» Британии по Крыму политическим проектом

13 января 2021, 02:40  •  27 • Политика
Британский проект по «реинтеграции» Крыма является чисто политическим, без заявленных «гуманитарных» целей, заявил во вторник, 12 января, глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
«Чисто политический проект, не имеющий ничего общего с заявляемыми «гуманитарными» целями. Изменение статуса Крыма в 2014 году было единственно возможным способом реальной защиты прав и свобод жителей полуострова от экстремистской националистической угрозы с территории Украины», — цитирует сенатора «РИА Новости».
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, в свою очередь, назвал словоблудием намерение Великобритании в отношении Крыма.
«Маловразумительное словоблудие, громкие лозунги и абсолютно непонятная стратегия, а, точнее, ее отсутствие. Британия четко намекает Киеву, что помощь в возвращении полуострова — всего лишь яркий плакат, закрывающий брешь в стене», — заявил он.
По мнению депутата, в скором времени появятся те, кто готов фиксировать в Крыму какие-то нарушения и «якобы желание крымских татар вернуться на Украину».
«Но в сегодняшней Украине подобные шоу в моде: сладкие обещания, эффектные лозунги, яркие картинки будущего, и британское предложение удачно вписалось в этот модный мейнстрим», — добавил Бальбек.
Ранее во вторник стало известно, что посольство Великобритании в Киеве профинансирует проекты по «реинтеграции» Крыма в состав Украины.
Финансирование будет происходить в рамках программы «Открытое будущее», которая стартовала 1 января и продлится до 15 марта. Планируется «развитие реинтеграции Крыма и неподконтрольных правительству территорий» на востоке Украины, а также фиксация «нарушений прав человека» в этих регионах со стороны России и помощь «жертвам».
Финансирование проектов составит до £10 тыс. (около 1 млн рублей).
17 декабря 2020 года Евросоюз продлил до 31 июля 2021 года экономические санкции против России, введенные в 2014 году. Москва ввела контрсанкции.
Полуостров вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году, на котором за воссоединение с РФ проголосовало большинство жителей региона.

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