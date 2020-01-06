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Косачев назвал отказ Трампа вывести войска из Ирака сигналом для стран, где есть базы США

06 января 2020, 08:54  •  161 • Политика

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Заявление президента США Дональда Трампа об отказе выводить свои войска из Ирака будет сигналом для союзников, где присутствуют американские военные базы, считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Это недвусмысленный сигнал со стороны Вашингтона всем остальным союзникам, где американцы держат своих военных и базы. Союзничество с США только внешне выглядит как романтичное сотрудничество во имя ценностей мира и демократии. На поверку, как только игра заходит не по американским правилам - тут и "сказке" совсем другой конец - презрение к суверенитету союзников, штрафы и санкции непокорным, несогласованные и оголтелые угрозы оппонентам, чреватые их ответными мерами, в том числе в адрес ничего не помышлявших союзников", - написал политик в Facebook.

Кроме того, Косачев сравнил сложившуюся ситуацию с русской сказкой о лисе, которая выгнала зайца из лубяного домика, в который он сам же ее запустил, а также заявил, что это станет уроком для Багдада.

Ранее Трамп заявил, что американские войска не покинут территорию Ирака, пока Багдад не заплатит Вашингтону за построенную там авиабазу.

Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака в воскресенье на экстренном заседании приняли резолюцию, в которой "обязали правительство положить конец военному присутствию иностранных сил в республике и прекратить работу в рамках соглашения по безопасности, заключенного с силами международной антитеррористической коалиции". Документ был одобрен при наличии кворума, но в отсутствие суннитских и курдских фракций.

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