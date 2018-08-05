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Косачев назвал оправданным назначение Сигала спецпредставителем МИД России

05 августа 2018, 22:09  •  71 • Политика

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Решение о назначении актера Стивена Сигала на пост спецпредставителя МИД России по российско-американским гуманитарным связям носит оправданный характер, Москва хочет обратиться к тем людям в США, кто не заинтересован в деградации сотрудничества. Такое мнение, отвечая в воскресенье на вопрос ТАСС, выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, это нестандартный ход, "но ведь нестандартна и сама ситуация, когда одна из сторон - в данном случае США - целенаправленно и с необъяснимым упоением делает все, чтобы испортить двусторонние отношения".

"Думаю, что в данном случае Россия демонстрирует, во-первых, свое стремление сделать все от нее зависящее, чтобы негативные изменения в отношениях не обрели необратимого характера", - продолжил сенатор. Во-вторых, считает он, Москва показывает "понимание, что в условиях неадекватных действий большинства американских политиков, особенно с учетом необоснованных обвинений в мнимом вмешательстве в американские выборы, апеллировать предстоит к общественному мнению, к тем людям, которые не заинтересованы в деградации сотрудничества и которые от этого могут пострадать". При этом Косачев подчеркнул, что РФ намерена делать это "цивилизованными и прозрачными средствами".

"При таком подходе выбор фигуры известного актера и гуманиста вполне оправдан, а дальнейшее будет зависеть уже от него самого и таких, как он. И чем больше будет таких, как он, послов доброй воли, тем лучше и для России, и для США", - резюмировал глава международного комитета Совфеда.

В сообщении, размещенном на официальной странице российского дипведомства в Facebook, говорится, что "Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД по вопросам российско-американских гуманитарных связей". Его задача - "содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодежных обменов и так далее". Как пояснили в министерстве, речь идет об общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения.

Актер Стивен Сигал, родившийся в США, получил российское гражданство в ноябре 2016 года. Он часто посещает в РФ и неоднократно заявлял о своей симпатии к России.

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