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Косачев назвал НАТО главным оплотом опасности для мира

24 марта 2021, 21:05  •  80 • Политика
Вместо переговоров о контроле над вооружениями НАТО предпочитает «пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны», при этом оставаясь главным оплотом опасности для мира. Об этом заявил 24 марта вице-спикер Совфеда Константин Косачев.
«Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о «растущей ракетной угрозе со стороны России». Тезис сам по себе спорный, но даже если считать его истинным, логично было бы договариваться о контроле над вооружениями, что упорно предлагает Россия. Но нет: евроатлантическим налогоплательщикам пообещали «продолжать пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны», — приводит слова Косачева «РИА Новости».
По его мнению, довольно курьезно выглядит громкий пассаж Столтенберга о том, что НАТО собирается отвечать на «расширение военного могущества России» от Кавказа до Арктики. Косачев отметил, что на указанном пространстве находится Россия, а не военный блок с атлантической «пропиской», и именно расширение военного могущества НАТО стало главной, а «может, и единственной причиной всех конфликтных ситуаций в Евразии после окончания холодной войны».
Но выводы, по его словам, не сделаны: «предлагается наращивать потенциал под демагогию про российскую агрессивность и усиленно «доить» европейцев и американцев ради обеспечения абсолютного военного превосходства над кем бы то ни было на планете».
Косачев заключил, что «НАТО по-прежнему — главный оплот опасности для мира».
Столтенберг 23 марта заявил, что НАТО считает действия России в последние годы всё более агрессивными, но на вопрос, разделяет ли он мнение президента США Джо Байдена о российских властях, от ответа уклонился.
В тот же день член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление генсека НАТО. По его словам, такое мнение Столтенберга говорит о том, что Запад начинает гонку вооружений.
Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что Столтенберг занимается отвлечением внимания от реальной проблемы. По его мнению, даже страны — члены организации не верят в его миссию по предотвращению угроз.
24 марта генсек НАТО также заявил, что Евросоюз и альянс не могут самостоятельно справиться с вызовами, которые исходят от России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что государствам — членам НАТО следует заняться решением своих внутренних проблем, потому как они требуют безотлагательного вмешательства.

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