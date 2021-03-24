Косачев назвал НАТО главным оплотом опасности для мира

Вместо переговоров о контроле над вооружениями НАТО предпочитает «пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны», при этом оставаясь главным оплотом опасности для мира. Об этом заявил 24 марта вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

«Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о «растущей ракетной угрозе со стороны России». Тезис сам по себе спорный, но даже если считать его истинным, логично было бы договариваться о контроле над вооружениями, что упорно предлагает Россия. Но нет: евроатлантическим налогоплательщикам пообещали «продолжать пересматривать и адаптировать потенциал сдерживания и обороны», — приводит слова Косачева «РИА Новости».

По его мнению, довольно курьезно выглядит громкий пассаж Столтенберга о том, что НАТО собирается отвечать на «расширение военного могущества России» от Кавказа до Арктики. Косачев отметил, что на указанном пространстве находится Россия, а не военный блок с атлантической «пропиской», и именно расширение военного могущества НАТО стало главной, а «может, и единственной причиной всех конфликтных ситуаций в Евразии после окончания холодной войны».

Но выводы, по его словам, не сделаны: «предлагается наращивать потенциал под демагогию про российскую агрессивность и усиленно «доить» европейцев и американцев ради обеспечения абсолютного военного превосходства над кем бы то ни было на планете».

Косачев заключил, что «НАТО по-прежнему — главный оплот опасности для мира».

Столтенберг 23 марта заявил, что НАТО считает действия России в последние годы всё более агрессивными, но на вопрос, разделяет ли он мнение президента США Джо Байдена о российских властях, от ответа уклонился.

В тот же день член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление генсека НАТО. По его словам, такое мнение Столтенберга говорит о том, что Запад начинает гонку вооружений.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отметил, что Столтенберг занимается отвлечением внимания от реальной проблемы. По его мнению, даже страны — члены организации не верят в его миссию по предотвращению угроз.

24 марта генсек НАТО также заявил, что Евросоюз и альянс не могут самостоятельно справиться с вызовами, которые исходят от России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что государствам — членам НАТО следует заняться решением своих внутренних проблем, потому как они требуют безотлагательного вмешательства.