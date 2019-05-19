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Косачев назвал "идеальной провокацией" скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии

19 мая 2019, 19:54  •  36 • Политика

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев назвал скандал вокруг бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе "идеальной провокацией" европейских либеральных сил против правых политиков. Об этом сенатор написал в воскресенье на своей странице в Facebook.

"Сюжет настолько очевиден, что, можно сказать, мы имеем дело с идеальной провокацией - атака на лидера крайне правой Австрийской партии свободы (а в итоге и на самого канцлера [Австрии Себастьяна] Курца, который также нелюбим в либеральном евромэйнстриме) ровно накануне выборов в Европарламент, где европейские правые имеют шанс получить рекордный процент, "русский след", якобы "независимое" журналистское расследование", - считает Косачев.

Парламентарий провел параллель со скандалом вокруг кандидата на президентских выборах 2017 года во Франции Франсуа Фийона, обвиненного в фиктивном трудоустройстве своей жены. "Система", судя по всему, сработала вновь: правящим либеральным силам нужно любой ценой дискредитировать правых политиков, которых они награждают самыми уничижительными титулами от "популистов" до "фашистов", но, тем не менее, не могут справиться с их растущей популярностью и с усталостью европейцев от выбора между одинаковыми либеральными партиями с разными названиями", - утверждает Косачев.

Он также назвал произошедшее "спланированной кампанией международного масштаба", за которой должны последовать "и другие "сенсации" с обязательным "русским следом".

18 мая Курц объявил о предложении президенту провести досрочные выборы в Национальный совет и распустить коалиционное правительство в составе с АПС. Лидер этой партии - Хайнц-Кристиан Штрахе - ушел в отставку с поста вице-канцлера из-за скандальной видеозаписи, опубликованной изданиями Spiegel и Suddeutsche Zeitung. На кадрах, снятых скрытой камерой, Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждают с неизвестной русскоговорящей женщиной возможность покупки издания Kronen Zeitung и информационной поддержки избирательной кампании АПС перед парламентскими выборами в 2017 году взамен на обещание доступа к строительным госконтрактам в Австрии.

В результате скандала Штрахе и Гуденус покинули свои посты в правительстве Австрии, парламенте и АПС. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен объявил в воскресенье, что предлагает организовать досрочные парламентские выборы в сентябре этого года. Канцлер сообщил о намерении продолжить работу коалиционного правительства до новых выборов.

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