Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ценностный раскол»: как «расистские» заявления могут сказаться на позициях Дона...
Вместо США ситуацию в Сирии теперь будут взрывать саудиты (Аббас Джума)
Крушение «Боинга» на Донбассе. Прошло пять лет, но Запад скрывает правду
"Не вместо, а вместе": Американские СМИ впечатлили скупые сведения о р...
Главная / Политика

Косачев: назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК не принесет значимых изменений для РФ

17 июля 2019, 07:54  •  67 • Политика

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии (ЕК) вряд ли приведет к значительным изменениям отношений между Россией и странами Запада. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook.

"Это значит для нас, скорее всего, "на западном фронте без перемен": российский (точнее, пока, скорее, антироссийский) вектор сохранится без серьезных перемен, но, с учетом усиления в Европарламенте (ЕП) позиций сил, настроенных на диалог с Россией, а также давления бизнеса (германского, в первую очередь), полагаю, что диалог будет потихоньку налаживаться", - отметил он.

По словам Косачева, при всей важности персоны председателя ЕК, он все же "не является решающим элементом, который бы определял политику ЕС в целом". Сенатор отметил, что система "обладает большой бюрократической инерцией" и обязана "учитывать межстрановой консенсус, а также позицию ЕП".

По мнению сенатора, для ЕС фон дер Ляйен - "не самый худший вариант". "Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит [канцлер ФРГ Ангела] Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе", - написал он.

Косачев также заметил, что итоги голосования депутатов Европарламента (по кандидатуре нового главы Еврокомиссии - прим. ТАСС) отразило "глубокие противоречия внутри ЕС, которые проявились еще на выборах в Европарламент". ЕП с минимальным перевесом - в девять голосов - утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии.

Согласно опубликованным во вторник результатам, в поддержку фон дер Ляйен проголосовали 383 депутата, против - 327, воздержались 22, один голос был признан недействительным. Для утверждения кандидатуры немки требовалось абсолютное большинство в 374 голоса.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



67
Источник
Похожие новости
17 июля 2019, 07:54
Косачев: назначение фон дер Ляйен на пост главы ЕК не принесет значимых изменений для РФ
17 июля 2019, 00:09
"США остается скрежетать зубами": Российский генерал ответил "аналитикам", нашедшим "уязвимости" С-400
17 июля 2019, 00:09
"Зачем так палиться": Скабееву позабавило, как постпред Украины пугает ею ООН
16 июля 2019, 20:54
"Всех на всех" или "никого на никого": Украина может сорвать договоренности с Россией по обмену пленными
17 июля 2019, 03:24
Получено авиасообщение: Путину доложили о развитии туризма на Алтае
17 июля 2019, 00:09
"Не сделал ничего плохого Украине": Вице-премьер Италии - о готовивших его убийство украинских наемниках
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июля 2019, 03:24
На Украине появились первые жертвы предвыборной гонки? Найден мертвым кандидат в депу...
17 июля 2019, 03:24
Война в Донбассе и российский газ: Зеленский позвонил Меркель посоветоваться
17 июля 2019, 00:09
В США пошли на хитрость, чтобы не признавать истребители России самыми быстрыми в мир...
17 июля 2019, 00:09
"Не устоял перед соблазном": Небензя жестко осадил постпреда Германии за сп...
17 июля 2019, 00:09
"США остается скрежетать зубами": Российский генерал ответил "аналитик...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 июля 2019, 02:39
К побегу готов: Экс-президент Украины после Майдана запасся новыми паспортами
16 июля 2019, 04:39
"Теперь ее неприезд мало кого волнует": Ротару указали на фатальную ошибку с высказываниями про Крым
13 июля 2019, 21:24
Китай вводит против США первые настоящие санкции
12 июля 2019, 17:39
Опаснее, чем кажется на первый взгляд: В Крыму оценили заявление Киева о переименовании России
12 июля 2019, 22:39
Норвежцы 3,5 часа не сообщали о взрыве, следили, как умирают русские моряки: Американец о гибели подлодки
13 июля 2019, 05:09
Родители Габунии перестали выходить из дома, на который повесили табличку про "злого петушару"
13 июля 2019, 08:24
Разобрали до винтика и скопировали: Как украинские гастарбайтеры за бесценок продали Китаю авиатехнологии
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.