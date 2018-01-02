Косачев: народ Молдавии и Совет Европы должны дать оценку происходящим в стране событиям

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МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Граждане Молдавии и Венецианская комиссия (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы) должны дать оценку происходящим в Молдавии событиям, в том числе перестановкам в правительстве в обход президента Игоря Додона, иначе, как попранием конституции, назвать это невозможно. Об этом заявил в беседе с ТАСС во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Конституционный суд Молдавии ранее в этот же день принял постановление, которым разрешил утвердить кадровые перестановки в правительстве, игнорируя мнение президента Игоря Додона, который выразил несогласие с предложенными кандидатурами. Такое решение принято в ответ на запрос группы депутатов от сформировавшей правительство Демократической партии Молдовы (ДПМ).

"Считаю, что оценку последним событиям в Молдавии должны давать не в Вашингтоне, Брюсселе или Москве, ее должны давать, во-первых, граждане этой страны, а также Совет Европы с его Венецианской комиссией, во-вторых (поскольку речь идет об интерпретации конституционных процедур)", - сказал Косачев.

Он с сожалением отметил, что мнение молдаван на этом этапе и не спрашивают. "Это не в правилах олигархии, рвущейся во власть. К сожалению, Совет Европы с его Венецианской комиссией, скорее всего, отмолчатся, так как в этих структурах, при всех красивых лозунгах о демократии и верховенства закона, бал правят банальные интересы большинства, представляемого странами Евросоюза и в данном случае умело эксплуатируемые молдавскими олигархами (да что там - единственным олигархом [лидером ДПМ] Плахотнюком)", - сказал глава международного комитета Совфеда.

Выражая свою личную точку зрения, "стороннего, но весьма неравнодушного наблюдателя", Косачев назвал происходящее в Молдавии "попранием собственной конституции и первооснов национального законодательства", "чтобы ни говорил на эту тему молдавский Конституционный суд".