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Косачев: Нападение украинских подонков на Россотрудничество спровоцировал Порошенко
18 февраля 2018, 15:54 • 314 • Политика
Глава комитета Совфеда по международным делам обвинил президента Украины в том, что он спровоцировал радикалов угрожать физической расправой детям.
Ответственность за нападение на здание Россотрудничества в Киеве несут украинские власти, в первую очередь сам президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
По его словам, создав атмосферу истерики по поводу "российской агрессии", Киев поощряет бандитов, которые вершат свое "подвиги" в обстановке безнаказанности и даже негласного поощрения властей.
Прозвучавший призыв Порошенко убрать отовсюду российские флаги услышали украинские националисты, напавшие на здание представительства Россотрудничества в Киеве, отметил Косачев.
"Таким образом, первое лицо Украины де-факто разделяет ответственность за это преступление с подонками, непосредственно совершившими его", - отметил сенатор.
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