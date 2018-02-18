Косачев: Нападение украинских подонков на Россотрудничество спровоцировал Порошенко

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Глава комитета Совфеда по международным делам обвинил президента Украины в том, что он спровоцировал радикалов угрожать физической расправой детям.

Ответственность за нападение на здание Россотрудничества в Киеве несут украинские власти, в первую очередь сам президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

По его словам, создав атмосферу истерики по поводу "российской агрессии", Киев поощряет бандитов, которые вершат свое "подвиги" в обстановке безнаказанности и даже негласного поощрения властей.

Прозвучавший призыв Порошенко убрать отовсюду российские флаги услышали украинские националисты, напавшие на здание представительства Россотрудничества в Киеве, отметил Косачев.

"Таким образом, первое лицо Украины де-факто разделяет ответственность за это преступление с подонками, непосредственно совершившими его", - отметил сенатор.