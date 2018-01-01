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Косачев: Ким Чен Ын в своем послании предостерег Сеул от участия в авантюрах США

01 января 2018, 18:09  •  174 • Политика

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Заявление лидера КНДР Ким Чен Ына можно расценивать как предложение в адрес Сеула не участвовать в опасных авантюрах США, однако обещание осуществить новый запуск баллистической ракеты - это вызов всему мировому сообществу. Об этом в беседе ТАСС заявил в понедельник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Ранее Ким Чен Ын призвал к началу массового производства межконтинентальных баллистических ракет. В новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение КНДР, он также сообщил, что Пхеньян готов направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры, которые пройдут в феврале в южнокорейском Пхенчхане. Также он заявил, что КНДР готовится провести новое ракетное испытание.

"Желание участвовать в Олимпиаде - сигнал, конечно же, позитивный. Пхеньян не хочет уходить в изоляцию, и, что не менее важно, готов взаимодействовать с Южной Кореей. Это можно расценивать и как предложение в адрес Сеула не вовлекаться в опасные авантюры США, если таковые все же последуют", - считает Косачев.

По его мнению, послание лидера КНДР не следует рассматривать как новый виток обострения обстановки. "Главный минус - обещание осуществить новый запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Вот это уже вызов не Вашингтону, а всему международному сообществу. И совершенно напрасный, ибо тем самым Пхеньян, что называется, нарывается на новые санкции", - сказал глава международного комитета Совфеда.

Он отметил, что не считает неожиданностью и новостью исключительно со знаком "минус" "двойное послание" лидера КНДР - предупреждение в адрес США о завершении создания национальных ядерных сил и о готовности их применить, а также одновременно - о намерении отправить спортсменов на зимнюю Олимпиаду в южнокорейском Пхенчхане.

"Желание остудить пыл президента [США Дональда] Трампа понятно, и северокорейский лидер осознает, что Вашингтон может остановить от непоправимых шагов исключительно угроза жертв среди американцев, причем именно среди мирного населения", - подчеркнул Косачев.

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