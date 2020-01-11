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Косачев: инцидент со сбитым Ираном лайнером после расследования должен быть исчерпан

11 января 2020, 12:24  •  101 • Политика

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев считает, что инцидент со сбитым украинским самолетом должен быть закрыт после признания ошибки Ираном и в случае, если следствие не докажет преднамеренность действий иранских военных.

"Происшедшее стало возможным в условиях реальной опасности повторения американских ударов, на этот раз по иранской территории, хотя это никак и не оправдывает ошибку. И если расшифровкой черных ящиков и дальнейшей работой следствия не будет доказана преднамеренность действий иранских военных, а оснований логического характера на то нет и быть не может, инцидент должен быть на этом закрыт. С надеждой, что уроки будут извлечены и меры будут приняты", - сказал Косачев журналистам в субботу.

По его словам, признание ошибки и выражение сожаления достойно того, чтобы быть принятым. "Главное - деэскалация напряженности вокруг Ирана и других стран региона, находящихся под американским давлением", - подчеркнул сенатор.

Косачев также призвал западные СМИ прекратить "к месту и не к месту вставлять [то, что самолет] "был сбит ракетой российского производства" или даже "российской ракетой". "Пытаться продолжать разыгрывать российскую карту в этой в высшей степени трагической ситуации абсолютно безнравственно", - сказал глава международного комитета СФ.

Ранее генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что украинский самолет был сбит по ошибке.

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