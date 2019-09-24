Косачев и несколько сенаторов не получили визы для участия в Генассамблее ООН

МОСКВА, 24 сентября. /ТАСС/. Несколько членов Совета Федерации, в том числе глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, которые должны были принять участие в работе ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, не получили визы и не смогут принять участие в ней. Об этом Косачев сообщил ТАСС во вторник.

"В нарушение своих обязательств перед международным сообществом американская сторона не оформила в срок визы для ряда членов официальной делегации, включая меня, и группы сопровождающих лиц, планировавших вылететь сегодня в Нью-Йорк для участия в работе 74-й сессии ГА ООН. Это возмутительная акция, не имеющая объяснений и оправданий", - сказал Косачев.

Он добавил, что всего 10 членов российской делегации не получили визу.

По словам Косачева, документы находятся в посольстве США, к моменту вылета визы не были оформлены.

"Российская делегация обязательно обсудит с генсеком ООН невыдачу виз членам российской делегации, которые направлялись для участия в ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - добавил он.

Согласно плану мероприятий Совета Федерации на текущую неделю, члены верхней палаты парламента в составе российской делегации должны были принимать участие в работе ежегодной сессии Генеральной ассамблеи ООН с 24 по 30 сентября.