Косачев допустил ответную реакцию России на действия НАТО в Черном море

Действия НАТО в Черном море будут вызывать ответную реакцию России и других государств, не входящих в альянс. Об этом во вторник, 1 декабря, заявил глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

«Действия НАТО, в том числе в Черноморском регионе, убивают букву и дух ОБСЕ», — сказал Косачев в эфире телеканала «Вместе РФ».

По его словам, отвергается сам принцип неделимости безопасности, члены НАТО, несмотря на изначальные договоренности, говорят о необходимости обеспечивать «безопасность» свою и своих союзников в любом регионе мира.

«Это происходит и в Черном море, где действия НАТО, конечно, вызовут ответные действия со стороны России и со стороны других государств, не входящих в альянс», — подчеркнул Косачев.

Ранее, 30 ноября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о планах альянса нарастить присутствие в Черноморском регионе.

Ранее в ноябре силы и средства Черноморского флота РФ приступили к отслеживанию действий американского эсминца «Дональд Кук», вошедшего в акваторию Черного моря. Заход корабля стал седьмым за год случаем отправки военных кораблей США в регион.

Месяцем ранее четыре военных корабля НАТО вошли в акваторию Черного моря. Речь идет об универсальном транспортном судне «Алиакмон» ВМС Греции, тральщике-искателе мин «Орион» ВМС Франции, морском тральщике «Алгеро» ВМС Италии и базовом испанском военном тральщике «Дуэро». В январе 2020 года Столтенберг заявил, что Черное море является стратегически важным регионом для НАТО, в связи с чем альянс нарастит свое присутствие в нем.