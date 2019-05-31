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Косачев: действия Зеленского подтверждают, что он не имел проработанной программы

31 мая 2019, 04:54  •  47 • Политика

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Первые действия президента Украины Владимира Зеленского после инаугурации подтверждают, что он не имел проработанной программы для управления государством и решения его проблем. Такое мнение высказал глава комитета СФ по международным делам Константин Косачев в опубликованном в пятницу интервью газете "Известия".

"Чем больше проходит времени с инаугурации нового президента, тем сильнее подтверждается подозрение, что он, в общем-то, не имел проработанной программы и сформированной команды единомышленников. Выборы во многом были против [Петра] Порошенко, а не за Зеленского. Сейчас мы начинаем наблюдать последствия этого", - заявил он.

Глава комитета подчеркнул, что Россия открыта к диалогу с Украиной, но первые шаги к нормализации отношений между странами должен сделать Киев. "Главное, он должен признать кризис на юго-востоке внутренним конфликтом, порожденным и спровоцированным его политикой, не имеющим никакого отношения к Москве. Когда это произойдет, Украина увидит в лице России конструктивного партнера, чтобы находить решение проблем, которые в конечном итоге восстановят территориальную целостность страны. Но самое главное - будут приняты жителями юго-востока", - добавил Косачев.

Во время инаугурационной речи 20 мая Зеленский заявил, что считает достижение мира в Донбассе своей первоочередной задачей, для решения которой он готов "пойти на все". 28 мая он посетил передовые позиции в зоне силовой операции на подконтрольной Киеву территории Луганской области. Президент Украины отметил необходимость улучшения обеспечения военнослужащих и заслушал доклад командующего операцией Александра Сырского.

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