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Косачев: британскую политику после избрания Джонсона ждут "штормы и землетрясения"

23 июля 2019, 16:39  •  9 • Политика

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Политику Великобритании после избрания Бориса Джонсона на пост лидера Консервативной партии ждут "штормы", а в отношениях Москвы и Лондона будет "все то же кладбищенское уныние". Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Британскую политику ждут штормы и землетрясения, осмелюсь предположить. А российско-британские отношения - все то же кладбищенское уныние, в которое их уже давно ввергли в числе прочих упомянутый Джонсон и иже с ним. Весело вряд ли будет", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом сенатор подчеркнул, что избрание Джонсона относится "к тому же разряду странностей, которые относятся к внутренней компетенции этой страны". "И все бы хорошо, если бы Великобритания занималась только своей Шотландией и только своим Брекситом и не претендовала постоянно, с поводом или без повода, на выход за пределы своей национальной компетенции. Реноме "владычицы морей", давно ставшее достоянием истории, продолжает бередить умы британских политиков, включая, вне всякого сомнения, и господина Джонсона", - отметил Косачев.

Парламентарий считает, что экстравагантность Джонсона во внешних делах "уже в полный рост проявила себя в период работы главой МИД и вряд ли станет меньше теперь".

Британский евроскептик Джонсон одержал победу на выборах лидера правящей в Соединенном Королевстве Консервативной партии. Об этом стало известно во вторник после оглашения итогов голосования избирательной гонки за пост лидера тори. За его кандидатуру проголосовали 92153 рядовых члена Консервативной партии, а за его оппонента Джереми Ханта - 46656.

Таким образом, Джонсон на правах лидера консерваторов в среду сменит Терезу Мэй в должности премьер-министра, а в четверг проведет первое заседание нового правительства.

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