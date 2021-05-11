Корёжило от портрета Жукова: ветераны вышли против нечисти

Прошедший День Победы – один из праздников, которые безусловны и бесспорны для русского человека. Очевидно, как на войне: тут наши, там – враги. Всё, казалось бы, просто, скорбно и величественно. Но только не для украино-белорусских шумоголовых борцунов. Эти ребята способны любой смысл перевернуть с ног на голову, а потом ещё и завалить на бок.

Подмена смыслов

Перекраивание истории победы русского народа над нацистами началось не сегодня. Самая дорогая пропагандистская фабрика под названием "Голливуд" пыхтит над перевинчиванием нашей победы по своим лекалам победы "великого американского народа" уже не один десяток лет. Всё, в общем-то, делается по правилам окон Овертона, когда для начала нужно было скромно заявить вообще хоть о каком-то влиянии американских космополитов на исход Второй мировой войны, а потом уже развить тему до решающего значения союзнического участия во Второй мировой. А русские? Ну, да. Были такие, где-то там воевали.

Самым первым значимым кинематографическим событием можно считать выход в далёком уже 1998 году фильма Стивена Спилберга "Спасти рядового Райана", где по сюжету американцы ради спасения жизни одного рядового положили не один взвод, если не роту. Но главное в фильме не его сюжет, главное – показать, что американцы бились, как тигры, и если бы не их "героические" усилия, не видать бы миру победы над фашизмом. Затем были и "Тонкая красная линия", и "Ю-571", и "Перл-Харбор", и "Бесславные ублюдки" и т.д. И, надо заметить, снято всё добротно, зрелищно и качественно. Ну а иначе бы и не сработало.

Собственно, сейчас мы и имеем дело с поколением, выросшим на этой голливудской жвачке. Именно эти пустые головы размахивают бело-красно-белым тряпьём как знаменем победы в Беларуси, и считают эсэсовцев из дивизии "Галичина" борцами за незалежность на Украине. Можно много рассуждать о "кровавом режиме Лукашенко", но для человека, не поражённого змагарской коростой, есть общая точка сборки – это наш общий День Победы в Великой Отечественной войне. Это некий маркер, который, как и 76 лет назад, позволяет отделять своих от чужих. Причём эти самые "чужие" в большинстве своём уже сами не понимают, на чьей стороне они оказались.

Эсэсовская незалежность

К чему приводит потеря ориентиров, как нравственных, так и политических, а то и просто этнических, наглядно демонстрирует "самая независимая страна в мире" Украина. Там уже абсолютно открыто проводят марши потомков эсэсовских карателей и преподносят это чуть ли не как марши свободы.

Самое сильное возмущение вызвал зигующий идиот, который в Киеве вскинул руку перед ветераном, вышедшим 9 мая праздновать, насколько это возможно, День Победы. Нацист оказался членом "Национального корпуса", и вопросов к нему у местной полиции не возникло. Только после того как случай разлетелся по соцсетям и возмутил огромное число людей, полицаи были вынуждены составить протокол об административном правонарушении. Это как если бы эта сволочь кинула мусор мимо урны.

А вот пожилую женщину с портретом маршала Георгия Жукова тут же окружила полиция и насильно препроводила в полицейский автобус. Акция получалась уже почти массовой, поскольку к женщине стали стекаться нормальные люди и возлагать к портрету маршала Победы живые цветы. Полицаи пресекли этот москальский беспредел. Дальнейшая судьба женщины неизвестна.

Не менее вопиющее москальское проявление произошло в Одессе. Там женщина неосмотрительно вышла на улицу с портретом отца-ветерана на одиночный "Бессмертный полк". На плакате также были изображены награды героя. Полиция тут же предписала убрать плакат – на том основании, что лента медали была георгиевских цветов. Женщина оказалась не робкого десятка и объяснила, куда и какими шагами надо идти господам полицаям. Но после препирательств акцию всё же пришлось прекратить.

Змагарская гордость

В Беларуси обошлось пока без зигования и запретов на награды героев, но там ещё и не Тихановская у власти. Так что всё впереди. Тут пока ограничились вывешиванием бчб-флагов разных размеров и оттенков, утверждая в змагарских пабликах, что это и есть знамя победы, которое символизирует освобождение Беларуси. От кого или от чего освободили Беларусь под этим знаменем – не уточняется.

Стоит напомнить, что бчб-флаг внедрялся в Беларуси именно немцами, причём не только во время оккупации в Великую Отечественную, но и во время Первой мировой. Если допустить, что бчб-борцуны отмечают День скорби – да, это в тему. Для змагаров 9 мая – должен быть Днём скорби, когда русские воины победили нацистскую сволочь.

Причём в Германии, как показала практика, живут более здравомыслящие люди, чем в самой Беларуси. В Берлине есть такой вагончик-бытовка, который местные шумоголовые белорусские борцуны, завесив бчб-тряпьём, всерьёз называют "альтернативным посольством" Беларуси. Тут они и собираются на свои акции. Все пятеро. Так вот, аккурат 9 мая "альтернативное посольство" покрылось граффити, сообщавшим на двух языках, что бчб-флаг – это флаг эсэсовцев.

Змагарские телеграм-каналы Беларуси очень возмущались такому акту вандализма. Возмущались прямо из Польши.

Кстати, из Польши пришла ещё одна радостная для змагаров весточка. Тамошний президент Анджей Дуда настолько хорошо отметил День скорби, что на голубом глазу заявил: "Нужно быть бдительными и, во-первых, наблюдать за ситуацией, а во-вторых, быть готовыми в случае любой угрозы с той стороны, а также на международной арене, стать на защиту Беларуси, чтобы её сохранить её суверенитет» (орфография и пунктуация змагарских телеграм-каналов сохранены).

Собрав воедино протестный белорусский пазл, картина просматривается достаточно отчетливо: для змагаров русская Победа – День скорби, бчб-тряпка – флаг неудачного освобождения, а поляки кушать не могут, наблюдая за "той" (нашей?) стороной, чтобы защитить Беларусь – видимо, от самих белорусов.

Русское одиночество

И всё бы ничего, и даже местами смешно, если бы это всё не касалось нас, нашей Родины. Да-да, включая и Украину с Беларусью. Наши предки, дедушки, бабушки, прадедушки и прабабушки защищали нашу страну, даже в страшном сне не представляя, что спустя каких-нибудь 76 лет после их и нашей общей Победы полицаи на Украине арестовывали стариков с портретами героев-ветеранов, а в Беларуси, прикрываясь нацистской тряпкой, кричали о каком-то освобождении.

Что делать? Как напомнить русским украинцам и русским белорусам о нашей общей истории, памяти и предках? Как стряхнуть морок с их сознания? Я не специалист, я не знаю. Над тем, как набросить этот морок на наших братьев, трудились не один десяток лет и не один закрытый институт на Западе. Поэтому простой русский журналист не сможет за несколько часов дать рецепт освобождения от этой напасти.

Но знаю точно, что если это пустить на самотёк и не заниматься проблемой на государственном уровне, то ещё лет через десять начнут и в России арестовывать за георгиевские ленточки. Скажете, что бред и фантастика? А вы могли представить каких-нибудь пару десятков лет назад, что то, что сейчас происходит на улицах Украины и Беларуси, вообще возможно? Вот то-то!