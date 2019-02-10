Кортики наголо: Порошенко повысил задержанных в России моряков

Два украинских курсанта, задержанные в ходе ноябрьского инцидента в Керченском проливе, получили от президента Украины Петра Порошенко звания «лейтенант». Об этом украинский глава написал в своем фейсбуке.

«Самые теплые поздравления 26 курсантам выпускного курса Института Военно-морских сил Национального университета «Одесская морская академия» с получением звания «лейтенант» и военно-морских кортиков»,

— написал Порошенко.

Он добавил, что курсанты Богдан Головаш и Владислав Костышин были «захвачены в плен», хотя всех украинских моряков, задержанных в ноябре российскими пограничниками, арестовали за нарушение государственной границы РФ. Порошенко призвал курсантов «не сдаваться» и добавил, что власти Украины «борются за возвращение всех 24 моряков».

Как сообщал ранее ФАН, два украинца, задержанные во время провокации ВМСУ в Керченском проливе, оказались курсантами. На кораблях Головаш и Костышин проходили стажировку от учебного заведения.

%Омбудсмен Татьяна Потяева посетила курсантов в СИЗО «Лефортово». «Я попрошу [уполномоченного по правам человека в России] Татьяну Москалькову обговорить с уполномоченным на Украине вопрос, чтобы их [курсантов] отчисление из училища не состоялось», — заявила Потяева.

Напомним, 25 ноября два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМСУ вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя. Они вошли в территориальные воды России возле Крыма и продолжали двигаться, не обращая внимания на требования пограничников ФСБ РФ остановиться. В 50 км к югу от Коктебеля российские пограничники после последнего предупреждения силой пресекли попытки украинских моряков нарушить государственную границу России.

Вскоре, уже в Керченском проливе, к югу от Крымского моста, ФСБ задержала суда ВМС Украины «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу». В ГПУ ФСБ РФ отметили, что украинские корабли нарушили 19-ю и 21-ю статьи Конвенции ООН по морскому праву, то есть незаконно вошли в территориальные воды Российской Федерации.

Члены экипажей — 24 гражданина Украины — были арестованы. Всем им предъявлено обвинение по статье о незаконном пересечении границы России. В настоящее время подозреваемые находятся в СИЗО Москвы. Российские власти расценили произошедшее как провокацию со стороны Киева, которая была нужна украинскому президенту Петру Порошенко в преддверии выборов в стране. В свою очередь, на Украине заявили, что Россия применила агрессию к военным кораблям республики. Власти страны объявили военное положение в 10 украинских приграничных областях.

Президент России Владимир Путин назвал инцидент однозначной провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников СБУ, которые фактически руководили операцией.

5 февраля президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире телеканала ICTV, что в скором времени через Керченский пролив пройдут украинские суда. Глава Украины подчеркнул, что Киев «стопроцентно» будет добиваться свободы мореплавания в регионе. Он напомнил, что она предусмотрена двусторонними соглашениями и конвенцией ООН.

«Я не буду говорить когда, но пойдут только добровольцы. Не исключаю, что там будут и журналисты, и эксперты ОБСЕ, но мы точно пойдем и будем отстаивать свободу мореплавания», — подчеркнул украинский глава.

Член комитета по обороне Совета Федерации РФ Франц Клинцевичв разговоре с НСН заявил, что Порошенко стоит перестать строить иллюзии и фантазировать.

«Пусть Порошенко не строит иллюзий. Однако, если кто-то решит все же поплыть, не проинформировав об этом, то их ждет жесткий прием. Потому что идет следствие, и те 24 моряка, которые арестованы, в ближайшее время будут приговорены к достаточно длительным срокам заключения. Есть закон и все должны его соблюдать», — подчеркнул российский сенатор.