Кортеж Порошенко едва справился с львовским бездорожьем - видео

В Сети появилось видео кортежа президента Украины Петра Порошенко, автомобили которого едва проехали по разбитым дорогам Львовской области. Видеоролик снят мэром Червонграда Андреем Заливським и опубликован на странице Facebook.

На кадрах видно, как президентский кортеж вынужден сильно сбавить скорость, для того чтобы объехать ямы на дорогах, в результате чего на въезде в город образовалась небольшая пробка.

Жители Львовской области уже давно жалуются на ужасное состояние местных дорог, что является одной из основных проблем региона. В середине февраля во Львове прошёл митинг против "тотального бездорожья в городе", передаёт телеканал "360".