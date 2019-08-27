Кортеж оказался пустым: Путина не нашли в Казани - первый борт сменил место высадки

Путин приземлился в новом аэропорту Саратова. Ожидается, что он для начала ознакомится с работой новой воздушной гавани. А затем доберется и до Казани. В Саратов Владимир Путин прибыл сразу после посещения авиасалона МАКС-2019.

Отметим, саратовский аэропорт обновили в этом году. Пропускная способность аэропорта должна составить до 1 миллиона человек в год. Общая площадь терминала воздушной гавани имени Гагарина составила 23 тысячи квадратных метров.

Досье

Международный аэропорт Гагарин расположен у села Сабуровка в 30 км от Саратова. Пропускная способность пассажирского терминала составит 1 млн человек в год, общая площадь - 23 тыс. кв. м. Взлетно-посадочная полоса нового аэропорта имеет протяженность 3 тыс. м и ширину 45 м. Аэропорт может принимать расчетный тип воздушного судна Boeing 767-300 ER и располагает 21 местом стоянок самолетов. Гагарин стал вторым в новейшей истории России построенным "с нуля" крупным аэропортом.