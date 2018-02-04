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Корсика требует автономии от Франции

04 февраля 2018, 17:09  •  274 • В мире
В столице Корсики Аяччо в преддверии визита президента Франции Эммануэля Макрона состоялась многотысячная демонстрация с требованием предоставить острову более широкую автономию и освободить из тюрем политических заключённых, боровшихся за независимость Корсики от Франции.
Демонстранты несли транспаранты с лозунгами «Демократия и уважение к корсиканскому народу!», «Франция убивает» и флаги с эмблемой Фронта национального освобождения Корсики (ФНОК) – чёрную голову с белой повязкой. ФНОК борется за независимость Корсики с 1919 г., в том числе применяя силу.
В декабре 2017 года возглавляемые Жилем Симеони корсиканские автономисты одержали победу на выборах в органы местного самоуправления. Автономия для Корсики, настаивают они, должна включать признание существования корсиканского народа (пока по законам Франции все её граждане считаются французами), придание корсиканскому языку официального статуса, введение ради сохранения корсиканской культуры запрета на покупку на Корсике недвижимости нерезидентами и наделение Корсики большими финансовыми полномочиями.
Симеони не исключил возможность возникновения вспышек насилия, если французские власти не прислушаются к мнению корсиканцев.
Париж заявил, что готов обсуждать вопросы автономии, но отклонил требования о признании корсиканцев отдельным народом и наделении их языка официальным статусом.
Лидеры корсиканского движения намерены добиваться уступок от Парижа и отвергают лозунги единой Европы. Исторически Корсика в периоды напряжённых отношений с Францией тяготела к Великобритании. После начала процедуры выхода Великобритании из Европейского союза Лондон сохраняет за собой роль внешнеполитического ориентира для корсиканских автономистов.
Соб. корр. ФСК

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