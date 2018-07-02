Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Яблоко" не будет участвовать в выборах мэра Москвы
Митрохин отказался от иска к "Яблоку"
Воскресшего Бабченко "избили" за просмотр матча Россия-Испания
Милое личико на флаге латышских националистов
Главная / В России

Коррупцию будут изводить по плану

02 июля 2018, 16:09  •  37 • В России

По подсчетам Генеральной прокуратуры РФ, за последние два года из-за коррупции мы потеряли чуть ли не половину бюджета всего российского здравоохранения - 148 миллиардов рублей. Судя по успешным посадкам коррупционеров и изъятым у них суммам, борьба с коррупцией идет полным ходом, но до победы пока далеко. Поэтому эту борьбу решили структурировать, прописать ответственных, ввести новые ограничения и нормы для чиновников.

«Национальный план противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы» определяет, как будут бороться со взятками и откатами с попилами. Вот самое важное:

1. Изменится анкета, которую заполняют госслужащие при приеме на работу. В ней буду указываться сведения: «о супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов в целях выявления возможного конфликта интересов».

2. Верховному суду РФ рекомендуется «подготовить предложения по совершенствованию порядка предотвращения и урегулирования конфликта интересов при исполнении судьями своих полномочий ... в том числе при рассмотрении дел с участием граждан и юридических лиц, с которыми судья, его близкие родственники или свойственники связаны финансовыми и иными обязательствами».

3. Беда госзакупок и госконтрактов - «свои фирмы». Будет установлен «запрет на привлечение к исполнению государственных и муниципальных контрактов субподрядчиков из числа юридических лиц, подконтрольных руководителю заказчика,его заместителю,членам комиссии по осуществлению закупок, руководителю контрактной службы заказчика, контрактному управляющему, а также супругам, близким родственникам и свойственникам».

4. Еще одна сфера махинаций в госзакупках - цены на товары и услуги. Теперь заказчики должны обосновать «начальные (максимальные) цены договоров при осуществлении закупок». При цене контракта на закупку товаров, услуг и проведении работ от 5 миллионов до 50 миллионов рублей обязательны общественные обсуждения.

5. Записать неправедно нажитое имущество на супругу или несовершеннолетнего ребенка больше не получится. С 1 января 2019 года действующие госслужащие и те, кто устраивается на работу в госструктуры, должны использовать «Справку БК» и указывать в ней доходы и имущество членов семьи*.

6. До 1 декабря 2018 года должен быть рассмотрен вопрос о «порядке привлечения к ответственности членов Совета Федерации и депутатов Госдумы за непринятие мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов...».

КОМПЕТЕНТНО

Кирилл КАБАНОВ, председатель Национального антикоррупционного комитета:

Персональная ответственность - вот самое важное в этом документе

- Этот план в отличие от прошлых принимается на три года. Прошлые планы были прорывные - они изменяли антикоррупционное законодательство и систему контроля за исполнением антикоррупционных норм. За шесть лет все это отработали. Появились новые системы контроля - экспертные и гражданские. Сейчас работа более спокойная и системная. Стратегическая. Все органы власти уже сориентированы на борьбу с коррупцией. В этом плане основное - бюджетная дисциплина. Есть важные разделы - в первую очередь о госзакупках. В нем также рассматривается реализация антикоррупционного законодательства в отношении членов Совета Федераций, депутатов Госдумы, ряда государственных должностей. Персональная ответственность - вот, пожалуй, самое важное в этом документе.

*Специальная компьютерная программа, с помощью которой граждане, поступающие на госслужбу, отчитываются о своих доходах.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
37
Источник
Похожие новости
02 июля 2018, 12:54
Воскресшего Бабченко "избили" за просмотр матча Россия-Испания
30 июня 2018, 23:24
«Универсальная машина»: истребители Су-57 поступят на вооружение Российской армии в 2019 году
02 июля 2018, 16:09
Аксенов об "украинском" Крымском мосте в Google Maps: Похоже на стадию лечения шизофрении

02 июля 2018, 16:09
Дмитрий Песков - "КП": Владимир Путин болел за наших, как и все россияне. От всей души. А поедет ли он в Сочи на матч четвертьфинала - пока неизвестно
02 июля 2018, 16:09
Коррупцию будут изводить по плану
30 июня 2018, 21:54
Анатолий Куликов: Новый план президента против коррупции - то, что надо. Теперь задача выяснить - как коррупционеры попадают во власть?
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 июня 2018, 00:54
«Нужны огромные усилия, чтобы вернуть Донбасс»
29 июня 2018, 15:09
Сделка с Путиным: США выведут войска из Сирии
27 июня 2018, 07:54
Киев вбивает клин в отношения Москвы и Минска
30 июня 2018, 03:54
«Инструменты постправды»: зачем ЕС требует от России признать вину в крушении малайзийского Boeing
26 июня 2018, 09:10
Насладитесь страхом жертвы!
30 июня 2018, 23:39
Москва жёстко ответила Литве (Руслан Осташко)
29 июня 2018, 13:09
Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.