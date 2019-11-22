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Коррупция вышла на международный уровень: Политолог о "достижениях" Зеленского

22 ноября 2019, 15:09  •  14 • Политика
Политолог Богдан Безпалько оценил "достижения" Владимира Зеленского. По мнению эксперта, президент Украины вывел коррупцию на международный уровень и начал распродажу государства.
Президент Украины Владимир Зеленский умудрился вывести коррупцию в стране на международный уровень. Об этом заявил РИА ФАН член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Как пояснил эксперт, довольно сложно сравнивать уровень украинской коррупции при Владимире Зеленском и Петре Порошенко. В обоих случаях речь идёт о колоссальных хищениях.
Но нужно признать, что Порошенко не решился выставлять землю Украины на продажу, ибо понимал, что этого народ не примет. Зеленский же добился одобрения закона в первом чтении.
"Сейчас начнётся новая волна приватизации и начнётся продажа земли, а это уже распродажа государства как такового", - поведал Безпалько.
Он также сомневается в том, что стоит ждать новых массовых протестов, так как митинги на Украине идут с 2004 года, но почти не дают результатов. Процессы же в стране определяют украинские политики, партнёры Киева и радикалы.
Еще более жёсткую позицию занял депутат Рады Илья Кива, который заявил о том, что партия Зеленского "Слуга народа" стала центральной фигурой в уничтожении украинской нации. Пока в Киеве говорят о "российской агрессии", люди главы государства сдают интересы страны западным партнёрам, передаёт телеканал "360".
Ранее депутаты Верховной рады Александр Дубинский и Андрей Деркач обнародовали документы, доказывающие существование коррупционной схемы, благодаря которой в 2012-2019 годах с Украины удалось вывести около 10 миллиардов долларов. После этого средства возвращались обратно в виде долгов.
План был разработан ещё при экс-президенте Украины Викторе Януковиче, однако основными бенефициарами стали члены команды Петра Порошенко и иностранные инвестфонды во главе с Franklin Templton. Дубинский и Деркач добавили, что из-за таких хищений Украине грозит дефолт в 2020-2021 годах. Чтобы избежать краха, необходимо создать следственные комиссии в правительстве и парламенте страны.

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